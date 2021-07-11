Макгрегор через жахливий перелом програв Пуар'є у головному бою року в UFC

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 264 в Лас-Вегасі (США) Макгрегор та Пуар'є зустрілися у головному поєдинку вечора.

У першому раунді бою американець володів помітною перевагою та влаштував ірландцю справжнє побиття. Поєдинок несподівано завершився на 5-й хвилині, коли Макгрегор оступився і зламав ногу. Він залишив октагон на ношах, а рефері зафіксував перемогу Пуар'є технічним нокаутом.

Це була вже третя зустріч між бійцями. У першому поєдинку у вересні 2014 року, ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому бою, який пройшов в січні 2021 року, Пуар'є помстився за поразку та нокаутував ірландця у другому раунді.



The DIAMOND gets the dub via Doctor's Stoppage in RD 1️⃣ #UFC264 pic.twitter.com/fa4u4LVxzl — UFC (@ufc) July 11, 2021

9 липня ірландський боєць Конор Макгрегор вдарив ногою американця Дастіна Пуар'є на дуелі поглядів.

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