Макгрегор вдарив Пуар'є на дуелі поглядів. ВІДЕО

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У Лас-Вегасі відбулась фінальна прес-конференція поєдинку між ексчемпіоном UFC у двох дивізіонах Конором Макгрегором і Дастіном Пуар'є. Під час битви поглядів ірландець вдарив суперника ногою.

Третій бій Конора Макгрегора та Дастіна Пуар'є відбудеться в ніч проти 11 липня за київським часом. Поєдинок пройде на UFC264 у Лас-Вегасі.



У першому поєдинку у вересні 2014 року, ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому бою, який пройшов в січні 2021 року Пуар'є помстився за поразку та нокаутував ірландця у другому раунді.

12 травня стало відомо, що Конор Макгрегор заробив за рік $180 млн та став найбільш високооплачуваним спортсменом світу за версією Forbes.

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