"Барселона" і 17-річний футболіст домовились про контракт з відступними в 1 млрд євро
Вінгер "Барселони" Ламін Ямаль підпише новий контракт з іспанським топ-клубом
Про це повідомляє журналіст El Chiringuito Жота Жорді.
За інформацією джерела, "Барселона" та Ламін Ямаль підпишуть угоду, яка буде розрахована на 6 років. У контракті пропишуть відступні в 1 мільярд євро.
Поточний контракт закінчується у червні 2026-го. Новий договір зможуть офіційно підписати, коли Ямалю виповниться 18 років – це станеться наступного липня.
- У поточному сезоні Ямаль забив 6 голів та віддав 8 асистів у 16 матчах за "Барселону".
- Transfermarkt оцінює Ламіна Ямаля у 150 млн євро.
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