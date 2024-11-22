"Барселона" і 17-річний футболіст домовились про контракт з відступними в 1 млрд євро

Про це повідомляє журналіст El Chiringuito Жота Жорді.

За інформацією джерела, "Барселона" та Ламін Ямаль підпишуть угоду, яка буде розрахована на 6 років. У контракті пропишуть відступні в 1 мільярд євро.

Поточний контракт закінчується у червні 2026-го. Новий договір зможуть офіційно підписати, коли Ямалю виповниться 18 років – це станеться наступного липня.