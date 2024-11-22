РФ нічого не стримує завдати ядерного удару, - Defense Express

Про це він розповів в етері "Еспресо".

"РФ може навіть здійснити ядерний удар. Немає нічого, що могло б їх стримати. Причому такі удари не обов’язково можуть бути завдані міжконтинентальними або середньої дальності ракетами. Стандартними носіями ядерних зарядів є комплекси "Іскандер" або ракети Х-102", - повідомив він.

Росіяни намагаються залякати не лише Україну, а й увесь світ. Катков нагадав, що з 2022 року російська сторона використовувала ракети Х-55 із імітаторами ядерних боєголовок. Засоби розвідки працюватимуть і реагуватимуть на можливі загрози.

"Ворог має безліч засобів доставки, зокрема ті, якими він використовує осколково-фугасні бойові частини, їх можна оснастити ядерними зарядами. У випадку підготовки до ядерного удару будуть відповідні команди, приготування, які дозволять партнерам це зафіксувати, і попередити РФ про неминучі наслідки такого удару", - зазначив він.

Щодо загальної поведінки населення України, головним правилом залишається оперативна реакція на сигнали повітряної тривоги. У разі балістичного удару, особливо із застосуванням ракет середньої дальності, часу на укриття буде небагато – іноді менше 10 хвилин.

Під час таких атак ракета підіймається в космос, досягає висоти понад 100 км, а потім бойові блоки повертаються в атмосферу і вражають цілі. Через це траєкторію таких ракет складно передбачити, а час для реагування залишається обмеженим.

З огляду на швидкість ракет (понад 5-6 км/с), можливість їхнього перехоплення залежить від наявності сучасних засобів ППО, які здатні діяти на різних етапах польоту, каже Катков.

"У Європі є два стаціонарні комплекси протиракетної оборони — у Польщі та Румунії. Вони здатні перехоплювати ракети, у тому числі середньої дальності. Це важливе технічне питання, оскільки ефективність перехоплення залежить від траєкторії польоту ракети на активних ділянках. Також партнери могли б нам передати мобільні системи, які можна переміщувати на колесах. Є система THAAD, яка є підстраховуючою, оскільки вона ефективно перехоплює моноблочні бойові частини ракет середньої дальності, діючи переважно в атмосфері та трохи поза її межами. Але у США є лише сім батарей цієї системи", - зазначив він.

За словами військового експерта, найкраще перехоплювати ракети середньої дальності з роздільними бойовими блоками ще до моменту їх розділення, коли потрібно вразити лише одну ціль — бойовий блок або верхній ступінь ракети, до того як він розділиться на шість окремих цілей.