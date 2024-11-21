Зеленський про удар по Дніпру: Була нова російська ракета, всі характеристики – міжконтинентальної балістичної
Президент Володимир Зеленський заявив, що російські військові застосували 21 листопада проти України нову ракету, ймовірно, міжконтинентальну балістичну
Про це він заявив під час звернення.
"Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики: швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи", - заявив лідер України.
За його словами, російський диктатор Володимир Путін використовує Україну як полігон: "Очевидно, що Путін боїться, коли поруч із ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути й має право бути незалежною".
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