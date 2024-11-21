Зеленський про удар по Дніпру: Була нова російська ракета, всі характеристики – міжконтинентальної балістичної

Про це він заявив під час звернення.

"Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики: швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи", - заявив лідер України.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін використовує Україну як полігон: "Очевидно, що Путін боїться, коли поруч із ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути й має право бути незалежною".