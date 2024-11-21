РФ атакувала Дніпро ракетами різного типу: збито 6 цілей, була запущена МБР, - Повітряні сили

Про це повідомляють Повітряні сили.

У період з 05:00 по 07:00 російські війська атакували Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету, із Тамбовської області - аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", а зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101.

Унаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101.

"По інших ракетах - без суттєвих наслідків", - повідомили військові.