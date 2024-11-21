РФ атакувала Дніпро ракетами різного типу: збито 6 цілей, була запущена МБР, - Повітряні сили
Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей
Про це повідомляють Повітряні сили.
У період з 05:00 по 07:00 російські війська атакували Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету, із Тамбовської області - аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", а зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101.
Унаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101.
"По інших ракетах - без суттєвих наслідків", - повідомили військові.
Російська терористична армія у четвер, 21 листопада, підняла у небо МіГ-31К та Ту-95 для атаки України. Ворог атакував Дніпропетровщину.
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