Путін хоче вплинути на Трампа та виторгувати більше: військовий експерт про запуск ракети нового типу
Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак вважає, що дії Путіна спрямовані на політичний торг, аби він вийшов переможцем в очах російської аудиторії
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Дії Путіна спрямовані не на сьогодні й не на завтра, вони спрямовані на 21 січня 2025 року. Він хоче вплинути на Трампа і виторгувати більше. Сьогодні йдеться про політичний торг і про те, щоб Путін вийшов переможцем в очах російської аудиторії", - наголосив Бадрак.
За словами директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, коли російські війська тиснуть і йдуть у наступ на території України, Путін не застосує ядерну зброю - це цілком зрозуміло. І Путін не застосує ядерну доктрину навіть тоді, коли літатимуть по 100-150 українських безпілотників, хоча в доктрині написано, що він має застосувати цю зброю.
"Це все буде вирішено наприкінці січня 2025 року. Саме туди спрямовані дії Путіна. І не такий вже він і рішучий. Думаю, що йде гра нервів, і розв'язання цього вузла відбудеться в першому місяці 2025 року", - припустив Бадрак.
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