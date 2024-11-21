Україна задіяла механізми ООН і НАТО через запуск росіянами нового типу ракети, - МЗС

Про це повідомив речник українського дипломатичного відомства Георгій Тихий на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Я можу вас поінформувати, що у зв'язку з використанням РФ цього нового типу озброєння проти України МЗС уже ухвалило і здійснює низку дипломатичних кроків. Зокрема, ми вже звернулися до наших партнерів з інформуванням про те, що сталося, що нам відомо. Також ми вже задіюємо механізми ООН, механізми НАТО", - заявив він.

Також він підкреслив, що МЗС планує залучити механізми ОБСЄ для реакції. За словами Тихого, будуть скликання окремих форматів, ноти, формальні звернення з метою "розбудити світ і привернути увагу".

Зараз Україна очікує на результати експертизи щодо визначення конкретного типу застосованої росіянами нової ракети, що впала поблизу Дніпра вранці 21 листопада.

"Поки що відомо, що за льотно-технічними характеристиками - це МБР,але ми очікуємо ще висновків експертів, щоб стверджувати з конкретними фактами, який тип ракети", - підкреслив речник МЗС.

Він додав: у разі підтвердження застосування міжконтинентальної балістичної ракети - Київ вважає, що "можна буде констатувати, що путінська Росія деградувала до стану КНДР, яка, як ви знаєте, періодично запускає такі ракети, лякаючи сусідів".

"Ми закликаємо світове співтовариство, кожну країну, кожного лідера, який поважає Статут ООН, уже зараз, негайно реагувати на застосування Росією нового типу озброєння, підвищення загалом рівня озброєння, не чекати на висновки експертів", - заявив Тихий.