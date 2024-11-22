Україна веде переговори з партнерами щодо нових систем ППО, які здатні захистити від нових ризиків, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"За моїм завданням міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО – саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що коли хтось використовує інші країни не тільки для терору, але й для випробування своїх нових ракет через терор, "то це точно міжнародний злочин".

Президент наголосив, що світ повинен дати відповідь таким чином, "щоб Путін справді боявся розширювати війну та відчував реальні наслідки своїх вчинків".