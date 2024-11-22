Україна веде переговори з партнерами щодо нових систем ППО, які здатні захистити від нових ризиків, - Зеленський
Міністр оборони України Рустем Умєров веде переговори з партнерами щодо нових систем ППО, які здатні захистити від нових ризиків
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"За моїм завданням міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО – саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що коли хтось використовує інші країни не тільки для терору, але й для випробування своїх нових ракет через терор, "то це точно міжнародний злочин".
Президент наголосив, що світ повинен дати відповідь таким чином, "щоб Путін справді боявся розширювати війну та відчував реальні наслідки своїх вчинків".
- За даними Головного управління розвідки, 21 листопада РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кєдр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубєж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орєшнік".
- Актуальне
- Важливе