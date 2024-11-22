Із 36 суббоєприпасами: ГУР розповіло про нову балістичну ракету, якою РФ ударила по Дніпру

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

21 листопада 2024 року Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кєдр".

За даними розвідників, підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області РФ до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.

"На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махів", - описали ракету в ГУР.

До розробки мобільного ракетного комплексу "Кєдр" залучена низка підприємств військово-промислового комплексу РФ:

АТ "Корпорация "Московский институт теплотехники" (м. Москва);

АТ "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" (м. Волгоград);

АТ "Головное особое конструкторское бюро "Прожектор" (м. Москва);

АТ "Концерн “Созвездие" (м. Воронєж);

АТ "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (м. Москва);

ТОВ "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (м. Москва).

Випробування ракетного комплексу "Кєдр" проходили на "4-м государственном центральном межвидовом полигоне РФ" (м. Капустін яр, Астраханська обл.) у жовтні 2023 та червні 2024 року.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешнік" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням балістичної ракети середньої дальності "Орешнік" здійснила другий крок до ескалації, перший - залучення військових із КНДР.

Ввечері четверга, 21 листопада, Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешнік" для удару по Україні.