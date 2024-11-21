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Другий цьогоріч крок Путіна до ескалації війни, сильної реакції світу немає, - Зеленський про удар ракетою нового типу

Дар'я Куркіна
21 листопада, 2024 четвер
23:04
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про удар по Дніпру новою балістичною ракетою у відповідь на застосування Києвом далекобійної західної зброї. Він заявив, що це другий крок цьогоріч очільника Кремля до ескалації

Зміст

Про це Зеленський написав у telegram.

Президент підкреслив: Росія застосуванням балістичної ракети середньої дальності "Орешнік" здійснила другий крок до ескалації, перший - залучення військових із КНДР.

"Сьогодні Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни. Була застосована нова балістична ракета. Путін ударив по нашому місту Дніпру – одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією Статуту ООН. І я підкреслю: це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучення Північної Кореї до війни проти України – контингенту у щонайменше 11 тисяч солдатів", - пояснив він.

Зеленський наголосив, що сьогоднішній запуск "Орешніка" - "черговий доказ, що миру Росія точно не хоче".

"І Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю. І маємо на це повне право згідно норм міжнародного права; наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації", - заявив український лідер.

Зеленський наголосив, що світ повинен реагувати на дії Кремля.

"Зараз сильної реакції світу немає. Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни, хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить, вони бачать, що так можна. Ось що Путін робить. Потрібно, щоб Путін відчував, чого коштують його хворі амбіції", - додав він.

Президент заявив, що потрібно тиснути на РФ і примушувати її до справжнього миру, який можливий лише завдяки силі. 

"Інакше будуть безкінечні російські удари, погрози та дестабілізація, і не тільки проти України. Справжній мир вартий того, щоб діяти заради нього. Діяти потрібно", - резюмував Зеленський.

  • Російська терористична армія у четвер, 21 листопада, підняла у небо МіГ-31К та Ту-95 для атаки України. Ворог атакував Дніпропетровщину - постраждали дві людини.
  • Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що російські військові застосували 21 листопада проти України нову ракету, ймовірно, міжконтинентальну балістичну.
  • Згодом російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешнік" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Дніпро
Президент України
Володимир Зеленський
російська армія
ракетний удар
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