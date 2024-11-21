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Оновлено

Путін заявив, що РФ вдарила по Дніпру новою балістичною ракетою середньої дальності "Орешнік"

Дар'я Куркіна
21 листопада, 2024 четвер
19:33
Війна з Росією путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешнік" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію"

Зміст

Про це пише РИА-Новости

Очільник Кремля у екстреній заяві повідомив, що ціллю російського удару 21 листопада був військово-промисловий обʼєкт на Дніпропетровщині, який нібито вражений. За його словами, було завдано удару по Південному машинобудівному заводі балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні.

Російський диктатор заявив, що Кремль "вважає себе вправі застосовувати зброю проти об'єктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських об'єктів". 

За його словами, РФ застосувала "Орешнік" у відповідь на плани США виробляти ракети середньої й малої дальності.

"Росія рішуче і дзеркально відповідатиме на ескалацію", - заявив Путін.

  • Російська терористична армія у четвер, 21 листопада, підняла у небо МіГ-31К та Ту-95 для атаки України. Ворог атакував Дніпропетровщину - постраждали дві людини.
  • Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що російські військові застосували 21 листопада проти України нову ракету, ймовірно, міжконтинентальну балістичну.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Дніпро
США
ракетний удар
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