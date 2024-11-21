Путін заявив, що РФ вдарила по Дніпру новою балістичною ракетою середньої дальності "Орешнік"

Про це пише РИА-Новости

Очільник Кремля у екстреній заяві повідомив, що ціллю російського удару 21 листопада був військово-промисловий обʼєкт на Дніпропетровщині, який нібито вражений. За його словами, було завдано удару по Південному машинобудівному заводі балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні.

Російський диктатор заявив, що Кремль "вважає себе вправі застосовувати зброю проти об'єктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських об'єктів".

За його словами, РФ застосувала "Орешнік" у відповідь на плани США виробляти ракети середньої й малої дальності.

"Росія рішуче і дзеркально відповідатиме на ескалацію", - заявив Путін.