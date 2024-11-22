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Головна Війна з Росією "У продовженні цієї війни зацікавлена лише РФ": МЗС України відреагувало на заяву Путіна щодо використання "Орешніка"

"У продовженні цієї війни зацікавлена лише РФ": МЗС України відреагувало на заяву Путіна щодо використання "Орешніка"

Влад Дідусь
22 листопада, 2024 п'ятниця
04:43
Війна з Росією Володимир Путін

Ввечері четверга, 21 листопада, Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешнік" для удару по Україні

Зміст

Офіційна заява зʼявилась на сайті МЗС України.

"Ретельно задокументували виступ російського диктатора Путіна, присвячений застосуванню ним проти України, за його ж власними словами, балістичної ракети середньої дальності. З міжнародно-правової точки зору, цей виступ є ще одним важливим свідченням і фактичним визнанням провини в скоєнні злочину агресії проти України та всіх похідних від нього звірств проти українців. Ми забезпечимо використання цього та інших публічних зізнань Путіна задля притягнення його та його поплічників до відповідальності. Справедливість неминуча", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що слова Володимира Путіна означають - у продовженні цієї війни зацікавлена лише Росія. Саме російський диктатор розширює масштаб агресії.

"Залучаючи зброю з Ірану та КНДР, північнокорейські війська, а тепер застосовуючи стратегічну балістичну ракету, яка може бути носієм зброї масового знищення. Закликаємо країни ядерного клубу застерегти РФ від погроз ядерною зброєю. Звинувачення України чи її партнерів у нібито неправомірних діях, які якимось чином провокують злочинця на злочини — абсурдні. Україна захищається від агресії згідно зі Ст. 51 Статуту ООН та має повне право завдавати ударів по будь-яких законних військових цілях на території РФ згідно з міжнародним правом. Для того, щоб ці удари припинилися, Росії достатньо припинити агресію та вивести війська з суверенної території України", - наголосили у МЗС.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешнік" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням балістичної ракети середньої дальності "Орешнік" здійснила другий крок до ескалації, перший - залучення військових із КНДР.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Дніпро
МЗС
МЗС України
Військові новини
ракетний удар
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