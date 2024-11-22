Росія модернізує радянський мотлох, американці знають, як з цим боротися, - ексголова СБУ Наливайченко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Є серйозні можливості для боротьби з російськими ракетами середньої дальності. Озвучу те, про що можна зараз сказати. В розпорядженні американської сторони є супутники та інше технічне обладнання і ми хочемо, щоб США якомога скоріше застосували це на захист України. Для того, щоб наведення таких систем РФ як "кедр", "орєшнік" та інші не працювали на нашій території", - зауважив колишній голова Служби безпеки України.

За його словами, Росія нічого не видумує, а бере ще радянські розробки ракет та поступово їх модернізує. А найбільш вразливою є модернізація саме головок наведення, а бойова частина та двигуни – радянський мотлох, який, на жаль, швидко літає.

"Американська сторона знає, як з цим боротися. Можна і треба починати саме з блокування можливостей наведення таких систем РФ по цілях на наші території. Попри те, що в США триває передача влади, треба вже працювати з новим американським керівництвом, бо такі удари Путіна нас змушують не розслаблятися. Путін використовує вікно передачі влади у Сполучених Штатах до інавгурації нового президента, нашпиговує все пропагандою, залякує навіть експериментальною ракетою. А це означає, що і нам треба це вікно використовувати", - підкреслив Валентин Наливайченко.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Ввечері 21 листопада МЗС відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешник" для удару по Україні.

За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубеж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орешник".

Керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов після атаки міжконтинентальної балістичної ракети пояснив, у чому різниця між "Орешником" і "Кедром".