Буданов пояснив, у чому різниця між "Орешніком" і "Кедром"

Про це Кирило Буданов в ході дискусії "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни", повідомляє "РБК-Україна".

"Я вже пояснював. Вчора російський диктатор відкрито відверто публічно заявив, що була застосована ракета "Орешнік". Так він її назвав. "Орешнік" - це назва науково-дослідної роботи, це її просто шифр. Сама ж система називається Кедр", - зауважив очільник ГУР.

За словами Буданова, ця система росіян є експериментальною і це балістична ракета середньої дальності, яка є носієм ядерної зброї.

"Ще раз скажу - ракета експериментальна. Ми точно знали, що на жовтень місяць мали зробити два дослідних зразки, можливо зробили трошки більше. Але це дослідний зразок", - йдеться у заяві.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешнік" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Ввечері 21 листопада МЗС відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешнік" для удару по Україні.

За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубєж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орешнік".