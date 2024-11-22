Російський рубль упав до найнижчого рівня відносно долара з березня 2022 року
Російський рубль зазнав значного падіння, досягнувши найнижчого рівня відносно долара США з березня 2022 року
Про це інформує The Guardian.
Згідно з повідомленням, це сталося після удару Москви гіперзвуковою ракетою по Україні та введення нових санкцій з боку США проти одного з основних російських банків.
Протягом тривалого часу, від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, рубль демонструє високий рівень волатильності, що свідчить про чутливість валюти до наземних подій та міжнародних санкцій.
За даними видання, центральний банк Росії встановив офіційний курс рубля на рівні 102,58 за долар, що є найнижчим показником з 24 березня 2022 року.
- Раніше аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) оцінили, що російський уряд планує значно збільшити військові витрати у 2025 році, приховуючи це за соціальними програмами.
- Тижневі витрати російського бюджету на війну в Україні сягають 210 мільярдів рублів, що перевищує річні бюджети 80% регіонів країни.
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