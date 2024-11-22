Російський рубль упав до найнижчого рівня відносно долара з березня 2022 року

Про це інформує The Guardian.

Згідно з повідомленням, це сталося після удару Москви гіперзвуковою ракетою по Україні та введення нових санкцій з боку США проти одного з основних російських банків.

Протягом тривалого часу, від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, рубль демонструє високий рівень волатильності, що свідчить про чутливість валюти до наземних подій та міжнародних санкцій.

За даними видання, центральний банк Росії встановив офіційний курс рубля на рівні 102,58 за долар, що є найнижчим показником з 24 березня 2022 року.