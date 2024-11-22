Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Російський рубль упав до найнижчого рівня відносно долара з березня 2022 року

Російський рубль упав до найнижчого рівня відносно долара з березня 2022 року

Марія Науменко
22 листопада, 2024 п'ятниця
18:45
Економіка рубль долар

Російський рубль зазнав значного падіння, досягнувши найнижчого рівня відносно долара США з березня 2022 року

Зміст

Про це інформує The Guardian.

Згідно з повідомленням, це сталося після удару Москви гіперзвуковою ракетою по Україні та введення нових санкцій з боку США проти одного з основних російських банків.

Протягом тривалого часу, від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, рубль демонструє високий рівень волатильності, що свідчить про чутливість валюти до наземних подій та міжнародних санкцій. 

За даними видання, центральний банк Росії встановив офіційний курс рубля на рівні 102,58 за долар, що є найнижчим показником з 24 березня 2022 року.

  • Раніше аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) оцінили, що російський уряд планує значно збільшити військові витрати у 2025 році, приховуючи це за соціальними програмами.
  • Тижневі витрати російського бюджету на війну в Україні сягають 210 мільярдів рублів, що перевищує річні бюджети 80% регіонів країни.

 

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Війна з Росією
Читайте також:
сніг, негода в Україні
Автор Катерина Єсікова
21 листопада, 2024 четвер
Наталка Діденко прогнозує 22 листопада сніг і сильний вітер у більшості регіонів
Джорджія Мелоні
Автор Дар'я Куркіна
19 листопада, 2024 вiвторок
"Італія зробила інший вибір": премʼєрка Мелоні про дозвіл США Україні на використання ATACMS
трамп путін
Автор Юлія Лаврук
20 листопада, 2024 середа
Путін готовий обговорити з Трампом припинення вогню та замороження війни по лінії фронту, - Reuters
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 43.1
    Продаж 43.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
22 листопада
20:01
OPINION
День поцілунків
19:54
ППО THAAD
Україна веде переговори з партнерами щодо нових систем ППО, які здатні захистити від нових ризиків, - Зеленський
19:54
Оновлено
Карпати, УПЛ
"Карпати" перемогли "Колос" в УПЛ. Результати та розклад 14-го туру
19:46
Ламін Ямаль (ліворуч), Монако - Барселона
"Барселона" і 17-річний футболіст домовились про контракт з відступними в 1 млрд євро
19:42
Володимир Зеленський
Інформацію про загрози не потрібно сприймати, як дозвіл на вихідний, – Зеленський
19:40
путін
"Викликає гордість та захоплення": Путін заперечив, що "Орешнік" є модернізованою радянською ракетою
19:40
Кароль Навроцький
У Польщі опозиційна партія "Право і справедливість" підтримає на виборах президента безпартійного кандидата Навроцького
19:00
Оновлено
Росія атакувала Україну "шахедами": у Сумах є загиблі та постраждалі, на Київщині працювала ППО
18:57
Ексклюзив
РФ нічого не стримує завдати ядерного удару, - Defense Express
18:56
Іспанія
В Іспанії розробляють план цивільної оборони на випадок війни, - ЗМІ
18:55
Волейбол, "Решетилівка"
Троє волейболістів клубу "Решетилівка" не повернулись в Україну після виїзних матчів у Європі
18:47
Юлія Саніна з The Hardkiss озвучила персонажку в "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля"
18:42
PR
Гривня, гривні, гроші
"Ми повинні стати нацією інвесторів", - керівник проєкту АУБ про фінансову грамотність Юрій Борщ
18:41
Оновлено
Екстрене засідання НАТО через удар РФ новою балістичною ракетою відбудеться 26 листопада, - Reuters
18:34
У США затримали норвезького студента за підозрою в шпигунстві на користь Росії та Ірану
18:18
голодомор
Росіяни на ТОТ закликали "здавати" тих, хто запалюватиме свічки в День памʼяті жертв Голодомору, - Спротив
18:16
Apple Music назвав Біллі Айліш артисткою року
18:14
ппо
Сили ППО впродовж доби знищили 64 зі 114 ворожих БПЛА
18:14
загинув свічка
Росіяни розстріляли 5 полонених воїнів ЗСУ поблизу Вугледара
18:00
OPINION
Від "Черемухи" на Майдані до "Орєшніка" в Дніпрі
17:55
Ангела Меркель
Меркель вважає, що її роблять цапом-відбувайлом за війну РФ проти України
17:46
Сергій Ребров, збірна України, Євро-2024
Ребров відреагував на жеребкування стикових матчів Ліги націй
17:40
Олександр Лукашенко
"Щоб звідти спецслужби не керували нашим суспільством": Лукашенко пригрозив вимкнути Інтернет у Білорусі в разі протестів після виборів
17:39
S.T.A.L.K.E.R. 2
Продажі "S.T.A.L.K.E.R. 2" за 2 дні після премʼєри перетнули позначку 1 млн копій
17:13
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
Вихід на кордони Донеччини й Луганщини: в ГУР назвали завдання армії РФ на осінньо-зимовий період
17:10
У Швейцарії в церкві священника замінили аватаром Ісуса, відповіді якого генерує ШІ
17:06
Укренерго: 23 листопада діятиме одна черга відключень електроенергії
16:57
Ексклюзив
ракети "Х-22" з бомбардувальника ТУ-22М3
РФ вже використовувала ракети з подібною вагою бойової частини: Хазан про удар міжконтинентальною балістикою по Дніпру
16:52
Капустин Яр
"Капустин Яр", звідки росіяни запускали міжконтинентальну балістику, потрапив під атаку БПЛА, - ЗМІ
16:49
Ексклюзив
ЗСУ
Окупанти, імовірно, контролюють частину Курахового, - військовий оглядач Попович
16:49
У Києві в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою: він загинув
16:49
шенгенська віза шенген
Болгарія та Румунія підписали угоди з ЄС про приєднання до Шенгенської зони
16:42
З початку доби на фронті зафіксували 118 боєзіткнень: окупанти найактивніші на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках
16:34
Кирило Буданов
Буданов пояснив, у чому різниця між "Орешніком" і "Кедром"
16:33
Уряд запропонував збільшити до 15 млн грн виплати родинам цивільних, які загинули при обороні України
16:25
гривня тисяча гривень
"Тисячу Зеленського" українцям виплачуватимуть із грудня до лютого
16:18
Сергій Лавров
Лавров заявив, що Зеленський "злякався" відповіді РФ на застосування далекобійних ракет
16:09
польща кордон
Польща запропонувала Словаччині долучитися до проєкту будівництва укріплень на кордоні з РФ та Білоруссю
16:03
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Під час атаки РФ 22 листопада до Білорусі залітали щонайменше 14 російських "шахедів", - Гаюн
16:01
OPINION
Стати Джоном Макклейном. Як утримати глузд під ядерними погрозами
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV