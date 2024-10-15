За тиждень війни в Україні РФ витрачає більше грошей, аніж річні бюджети 80% російських регіонів, - The Moscow Times

Про це повідомляє The Moscow Times.

У виданні зазначили, що наприкінці вересня уряд РФ опублікував проєкт бюджету на 2025 рік із рекордними військовими витратами в розмірі 13,2 трлн рублів (приблизно 136 млрд доларів), або 38 млрд рублів на день.

Цього року витрати бюджету на армію і силовиків склали 11,1 трлн рублів, або близько 210 млрд рублів на тиждень, що перевищує річні бюджети 80% російських регіонів

Так, лише 18 з 83 суб'єктів РФ мають річні бюджети, які перевищують тижневі військові витрати. До них належать Москва, Санкт-Петербург, а також ХМАО, ЯНАО, Кемеровська, Челябінська області та інші промислово розвинені регіони.

Натомість 64 регіони мають бюджети менші за тижневі військові витрати. В майже чверті з них річний бюджет становить менше третини від тижневих витрат на війну. Серед найбільш уразливих – національні республіки - Кабардино-Балкарія, Тива, Марій Ел, Північна Осетія, Калмикія, Карачаєво-Черкесія, Мордовія, Хакасія, Алтай і області - Тамбовська, Костромська, Орловська, Новгородська, Тамбовська, Псковська.

Крім того, чотири регіони – Єврейська автономна область, Інгушетія, Калмикія та Ненецький автономний округ – мають річні бюджети менші за добові військові витрати Росії. Найменший бюджет має Єврейська автономна область - 15,3 млрд рублів.