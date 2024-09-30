Російський уряд намагається приховати від населення збільшення витрати на війну у 2025 році, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, згідно з повідомленням, проєкт федерального бюджету Росії на 2025-2027 роки, затверджений урядом 29 вересня та поданий до держдуми, передбачає значне збільшення оборонних витрат.

У проєкті бюджету зазначено, що федеральні доходи Росії зростуть майже на 12% у 2025 році порівняно з 2024 роком, а частка доходів, не пов'язаних з нафтою і газом, у федеральному бюджеті збільшиться до 73%

Військові витрати Росії у 2025 році складуть 13,2 трильйона рублів (близько 140 млрд доларів), що значно перевищує 10,4 трильйона рублів (близько 110 млрд доларів), запланованих на 2024 рік.

За даними Bloomberg, на які посилаються аналітики з ISW, близько 40% федерального бюджету 2025 року буде спрямовано на оборону та внутрішню безпеку – більше, ніж на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та федеральну економіку разом узяті.

Витрати на засекречені статті бюджету зростуть з 11,1 трильйона рублів у 2024 році до 12,9 трильйона рублів у 2025 році.

Попри це прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін заявив про виконання всіх соціальних зобов'язань перед громадянами, а міністр фінансів Антон Силуанов наголосив на значному фінансуванні 19 національних проєктів (40 трильйонів рублів протягом шести років).

Силуанов також згадав про виділення коштів на модернізацію комунальної інфраструктури та іпотечні програми.

Аналітики вважають, що акцент на соціальних програмах має на меті пом'якшити потенційну громадську незадоволеність через війну в Україні.