Кремль хоче, аби Трамп "скасував" закони України про мову та РПЦ

Як наголосив міністр закоордонних справ РФ Сергій Лавров, в Україні зараз нібито обмежуються права "російськомовних". Про це у неділю, 29 вересня 2024 року, повідомила "Російська служба Бі-бі-сі".

За словами Лаврова, який зараз перебуває з візитом на сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, Росія готова до "врегулювання проблеми на основі усунення корінних причин української кризи" - відмови України від вступу до НАТО, а також скасування закону про українську мову як державну та закону про заборону Московського патріархату, які, на думку голови МЗС РФ, "утискають російськомовне населення".

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Із цією заявою Лавров виступив після того, як Трамп особисто зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським та запевнив його в підтримці у випадку перемоги на американських виборах.

"Якщо пану Трампу вдасться скасувати ці закони, про які ми говоримо, це вже буде крок уперед. Це зробити простіше простого - взяти і проголосувати", - сказав Лавров.

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В який саме спосіб Трамп у випадку обрання главою американської держави має "скасувати" українські закони і хто, як він висловився, має "взяти і проголосувати", Лавров не конкретизував.

Реакція Миколи Княжицького, автора закону про мову та ініціатора закону про заборону російської церкви

"Виявляється, не НАТО турбує Путіна, а два закони, які ми з патріотами у ВР відстояли і провели. Один із них я представляв у Верховній Раді, інший - ініціював. Лавров просить Трампа скасувати закон про українську мову і про заборону діяльності РПЦ. Наша сила у цих законах, сила нашого народу, який ніколи не здолають рашистські загарбники", - прокоментував народний депутат України від "Європейської Солідарності", журналіст, публіцист і громадський діяч Микола Княжицький.