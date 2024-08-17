Громади УПЦ МП отримають 9 місяців на те, щоб "відскоблитися" від Москви, - Стефанчук

З такою заявою голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук виступив ввечері у суботу, 17 серпня 2024 року, в інтерв'ю телеканалу "Ми - Україна".

"Ми, як держава, створюємо правовий механізм. Ми говоримо, що ми даємо певний період, цих 9 місяців, для того щоб визначитися. У тому разі, якщо щодо будь-якої релігійної організації буде встановлено ознаки її афелійованості, їй дається ось цей період для того щоб здійснити заходи, щоб відійти (від РПЦ - ред.). Якщо вона цього не робить, ця організація стає забороненою в Україні, вона не може бути релігійною організацією. І на цьому крапка", - сказав керівник українського парламенту.

Можливу афелійованість з Росією перевірятимуть експерти, наголосив очільник парламенту. Якщо залежність від РФ буде доведено, певна релігійна організація отримає час на те щоб позбутися зв'язків з Москвою. В противному випадку вона припинить свою діяльність в порядку адміністративного судочинства, зазначив Стефанчук.

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Саме доопрацювання цих юридичних кроків й вимагало додаткового часу на редагування законопроєкту №8371, пояснив він.

"Для того щоб ми, з одного боку, забезпечили національну безпеку, громадський порядок і все, що називається конституційний лад в державі з точки зору релігійних відносин. І, з другого боку, унеможливили переслідування тих чи інших речей, і дали можливість тим чи іншим церквам, релігійним організаціям, які хочуть відскоблитися від Москви, щоб вони змогли зробити це відповідно до канонічного права. У них буде певний період, коли вони повинні будуть зробити низку дій, які будуть свідчити про те, що рішення експертизи вони виконують і не мають жодного зв'язку з РПЦ та й з будь-якою оранізацією, яка існує в державі-агресорі. І вони демонструють це назовні. І тоді буде вирішуватися питання щодо припинення чи неприпинення їх діяльності. Це цивілізований шлях, який ми імплементували у даному законі", - пояснив Стефанчук.

"Люди повинні визначатися у своїй вірі, у своєму напрямку", - додав голова Верховної Ради.

"Держава повинна виконувати свою функцію в частині забезпечення національної безпеки, в частині дотримання конституційного ладу в державі. Я думаю, що цю функцію парламент неодмінно виконає", - підсумував Руслан Стефанчук.