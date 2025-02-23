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У Болгарії невдоволені переходом на євро закидали фарбою офіс представництва Єврокомісії та зчепилися з поліцією

Анатолій Буряк
23 лютого, 2025 неділя
00:11
Світ євро, гроші

Болгарська партія євроскептиків "Відродження" у суботу, 22 лютого 2025 року, влаштувалася у Софії акцію протесту - спершу біля будівлі Болгарського народного банку, а потім перед представництвом Європейської комісії

Зміст

Антиурядові протестувальники, скандуючи "Відставка!" та "Ні євро!", жбурляли червону фарбу, петарди та коктейлі Молотова в офіс ЄК у Софії, а також підпалили вхідні двері до представництва, допоки їх відтіснила не поліція, передає Reuters.

10 поліцейських отримали незначні поранення. Затримано 6 протестувальників.

Суботня акція почалася поруч із БНБ, де члени "Відродження" підпалили опудала президента Європейського центрального банку Крістін Лагард та інших посадових осіб Єсросоюзу. Деякі з них розмахували прапорами Болгарії та Радянського Союзу, інші тримали плакати з написом "Ми не хочемо євро".

"Ми не хочемо, щоб фінансова незалежність Болгарії була знищена. Ми хочемо зберегти болгарський лев", - заявив голова партії "Відродження" Костадін Костадінов.

Коли Болгарія перейде на євро

Новий уряд Болгарії, який був затверджений минулого місяця після дострокових виборів у жовтні, сьомих за чотири роки, підтвердив прагнення країни приєднатися до єврозони наступного року. Прем’єр-міністр Росен Желязков заявив, що в державному бюджеті на 2025 рік буде закладено дефіцит близько 3%, що відкриває шлях для введення євро з 1 січня 2026 року.

Теги:
Новини
Економіка
Єврокомісія
євроінтеграція
Болгарія
єврозона
членство в ЄС
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