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Оновлено

РФ вдарила ракетами по цивільному об'єкту Кривого Рога: є загиблий та двоє постраждалих

Анатолій Буряк
22 лютого, 2025 субота
23:19
Війна з Росією швидка допомога

Ввечері суботи, 22 лютого 2025 року, Росія атакувала ракетою Кривий Ріг. Попередньо є інформація про руйнування та постраждалих

Зміст

О 22:37 керівник міста Олександр Вілкул повідомив перші офіційні подробиці щодо наслідків удару.

"Ворожа ракетна атака по об'єкту цивільної інфраструктури", - зазначив він.

Перед цим у місті оголошувалася повітряна тривога та балістична загроза.

"Через ракетний удар у Кривому Розі, за інформацією на зараз, двоє постраждалих. Один з них – у важкому стані", - заявив о 23:07 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, виникла пожежа. Понівечено інфраструктурний об’єкт.

Згідно із попередніми даними криворізького інформаційного проєкту "СВОЇ", під російський удар міг потрапити готельний комплекс.

"Перший міський. Кривий Ріг" стверджує, що мали місце "прильоти" двох ракет.

"Перший Криворізький" теж передає про як пролунало "кілька вибухів".

Жертви удару

"О 23:27 з'явилася деталізована інформація відносно жертв російської атаки.

У лікарні помер чоловік, який постраждав через ракетний удар по Кривому Рогу. Щирі співчуття близьким...", - повідомив Лисак.

Госпіталізована 30-річна жінка. Вона у важкому стані. 

Ще одна потерпіла, якій 31 рік,  лікуватиметься амбулаторно.

 

Новина доповнюється

Теги:
Новини
Кривий Ріг
Дніпропетровщина
злочини проти людяності
ракетний удар
злочини проти людства
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