Зеленський хоче особисто зустрітися з Трампом для обговорення угоди про корисні копалини, – ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський прагне особисто зустрітись з президентом США Дональдом Трампом наступного тижня у Вашингтоні для обговорення угоди про корисні копалини
Про це пише Radio NV, з посиланням на джерела серед української влади.
За інформацією видання, Україна передала нові пропозиції щодо угоди про корисні копалини спецпредставнику президента США Кіту Келлогу, який зараз прямує до Вашингтона, де у нього запланована зустріч з Трампом.
Як зазначили джерела Radio VN, українська сторона запропонувала зменшити до $100 млрд розмір майбутнього фонду, куди мають вноситись майбутні надходження від видобутку корисних копалин на підконтрольних територіях України. Раніше США пропонували встановити розмір фонду у $500 млрд.
Крім того, українська влада передала свої побажання щодо особистої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа наступного тижня у Вашингтоні для продовження обговорення всіх можливих умов угоди.
Також у нових пропозиціях до угоди додались не лише доходи від копалин, а й від портів, крім того, вони стосуються нафти та газу.
"Основною причиною приїзду Келлога до Києва врешті стала ця угода, Трамп йому сказав: у тебе одна задача – угода, тому над нею працювали всі три дні, поки Келлог був у Києві", – сказав співрозмовник видання.
Він додав, що президент України сумнівався, чи варто йому підписувати угоду, і радився з оточенням. Зокрема, він провів нараду з очільниками різних відомств, яка була присвячена цій угоді.
"Вона (нарада, – ред.) була емоційною, президент і голова ГУР Кирило Буданов там навіть трохи посперечались щодо угоди, бо у них на деякі речі розійшлися погляди, але зрештою президент схиляється до того, що угоду в якомусь покращеному вигляді треба буде підписати", – додало джерело.
- Раніше американське видання The Wall Street Journal писало, що переговори між США та Україною щодо підписання угоди про видобуток корисних копалин наближаються до завершення.
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