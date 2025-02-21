Україна й США всю ніч обговорювали угоду про рідкісноземельні мінерали, - Axios

Про це повідомляє Axios із посиланням на чиновника Штатів і співрозмовника, обізнаного з ситуацією.

За словами джерел видання, американська сторона надіслала свою останню версію угоди про рідкісноземельні метали ввечері четверга, 20 лютого. Як зазначив чиновник, мета цієї версії документа "виправити ситуацію" між Києвом і Вашингтоном.

Також у матеріалі йдеться, що представити нову пропозицію уповноважили іншого чиновника, а не міністра фінансів США Скотта Бессента.

Джерела додають: тепер рішення стосовно угоди залежить від президента України Володимира Зеленського. Також вони стурбовані тим, що криза в українсько-американських відносинах поглибиться, якщо Київ не підпише документ.

Зокрема, чиновник США назвав це сценарієм "зробити чи зламати" для українців.

Axios підкреслює, що Зеленський був стурбований деякими положеннями угоди, запропонованої Бессентом, і фактом відсутності гарантій безпеки.

"Американська сторона повернулася з "покращеною" пропозицією на початку цього тижня, і тепер внесла додаткові зміни", - додає видання.

Водночас нині умови нової пропозиції від адміністрації США невідомі.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії.

Заступник командира 3-ї ОШБр підполковник ЗСУ Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".

У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.

12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом: Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство.

Сполучені Штати Америки можуть закрити небо над західними миротворчими військами в Україні в обмін на рідкісноземельні мінерали, пише The Times із посиланням на британських урядовців.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни.

16 лютого стало відомо, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що хотів би бачити "якийсь рівень вдячності" за турботу з боку США. Він звинуватив президента України Володимира Зеленського у непослідовності щодо угоди про корисні копалини.

21 лютого Bloomberg повідомило, що США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня.