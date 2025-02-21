Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Україна й США всю ніч обговорювали угоду про рідкісноземельні мінерали, - Axios

Україна й США всю ніч обговорювали угоду про рідкісноземельні мінерали, - Axios

Дар'я Куркіна
21 лютого, 2025 п'ятниця
17:19
Світ США Україна

Американські та українські чиновники всю ніч до ранку пʼятниці 21 лютого вели перемовини щодо рідкісноземельної угоди, також намагаючись зупинити погіршення відносин

Зміст

Про це повідомляє Axios із посиланням на чиновника Штатів і співрозмовника, обізнаного з ситуацією.

За словами джерел видання, американська сторона надіслала свою останню версію угоди про рідкісноземельні метали ввечері четверга, 20 лютого. Як зазначив чиновник, мета цієї версії документа "виправити ситуацію" між Києвом і Вашингтоном.

Також у матеріалі йдеться, що представити нову пропозицію уповноважили іншого чиновника, а не міністра фінансів США Скотта Бессента.

Джерела додають: тепер рішення стосовно угоди залежить від президента України Володимира Зеленського. Також вони стурбовані тим, що криза в українсько-американських відносинах поглибиться, якщо Київ не підпише документ.

Зокрема, чиновник США назвав це сценарієм "зробити чи зламати" для українців.

Axios підкреслює, що Зеленський був стурбований деякими положеннями угоди, запропонованої Бессентом, і фактом відсутності гарантій безпеки. 

"Американська сторона повернулася з "покращеною" пропозицією на початку цього тижня, і тепер внесла додаткові зміни", - додає видання.

Водночас нині умови нової пропозиції від адміністрації США невідомі.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії. 

Заступник командира 3-ї ОШБр підполковник ЗСУ Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".

У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.

12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом: Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство.

Сполучені Штати Америки можуть закрити небо над західними миротворчими військами в Україні в обмін на рідкісноземельні мінерали, пише The Times із посиланням на британських урядовців.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни.

16 лютого стало відомо, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що хотів би бачити "якийсь рівень вдячності" за турботу з боку США. Він звинуватив президента України Володимира Зеленського у непослідовності щодо угоди про корисні копалини.

21 лютого Bloomberg повідомило, що США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня.

Теги:
Новини
Україна
політика
Війна з Росією
США
допомога США Україні
Читайте також:
Автор Юлія Лаврук
20 лютого, 2025 четвер
Україна готова до корисної угоди з Трампом, - Зеленський за результатами зустрічі з Келлогом
Дональд Туск
Автор Юлія Юліна
20 лютого, 2025 четвер
Туск запропонував три кроки для безпеки України та Європи
Сніг
Автор Катерина Єсікова
20 лютого, 2025 четвер
Температура до -19 °C і сильний вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 21 лютого
Київ
-5.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.44
    Купівля 41.44
    Продаж 41.94
  • EUR
    Купівля 43.34
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
21 лютого
18:10
Оновлено
Анджей Дуда
Дуда порадив Зеленському "залишатися відданим курсу на спокійну співпрацю з Трампом". Президент України наголосив на важливості підтримки США
18:05
OPINION
Не грати з диктатором у вибори
18:01
Москва_Кремль
РФ може погодитися на використання своїх $300 млрд заморожених активів у межах мирної угоди, - Reuters
18:00
Оновлено
На Донеччині через російські удари загинули дві людини, є поранені
17:55
В Україні на оборонній виставці презентували крилату ракету "Трембіта"
17:41
Оновлено
Динамо, Андрій Ярмоленко
"Чорноморець" здобув перемогу над "Колосом": результати матчів і розклад трансляцій 18-го туру УПЛ
17:05
Наживо
Київськи безпековий форум: анонс події 21 лютого
Розпочалась спеціальна подія Київського безпекового форуму: де дивитись трансляцію
17:05
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:04
Ексклюзив
Сі Цзіньпін в США
США не зможуть раптово кинути Україну. Інакше Китай використає слабкість адміністрації Трампа, - експерт-міжнародник Краєв
17:00
Ексклюзив
Starlink
"Боляче, але не смертельно": у Defence Express пояснили, чи позначиться на лінії фронту вимкнення зв'язку Starlink
16:58
Анонс
Еспресо логотип
24 лютого в ефірі Еспресо спецпроєкт Велика війна: три роки незламності
16:48
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон заявив, що під час зустрічі з Трампом порадить йому "не бути слабким перед Путіним"
16:41
футбол жеребкування
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій 2024/25: результати й сітка турніру
16:31
На фронті з початку доби відбулося 53 бої: армія РФ найактивніша на Покровському напрямку
16:23
Смартфон
Україна посіла четверте місце з 24 країн Європи за рівнем підтримки стартапів
16:20
продукція для ЗСУ
Міністерство оборони запровадило цифровий контроль продукції для військових
16:19
залізниця
На Донеччині окупанти змушують українців безплатно будувати залізничну колію для своєї армії, - "Атеш"
16:18
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Поліція Південної Кореї порушила справу проти президента Юн Сок Йоля за перешкоджання арешту
16:09
Володимир Зеленський і Кіт Келлог
"Широкі та позитивні дискусії": спецпредставник США Келлог прокоментував зустріч із Зеленським у Києві
16:06
Особи з інвалідністю
Програму компенсації бізнесу за робочі місця для людей з інвалідністю поширили на ФОПів
16:00
OPINION
Трамп і арабські гендлярі
15:53
Фрідріх Мерц
"Російський наратив, який Путін представляв роками": кандидат у канцлери Німеччини Мерц прокоментував заяви Трампа про Україну
15:51
Ліга Європи
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
15:49
суд, санкції
"РНБО має ухвалювати рішення виключно на підставі закону": Асоціація правників України закликала розробити чіткі процедури оскарження санкцій
15:49
Україна США
США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня, - Bloomberg
15:41
Віктор Ляшко
Ляшко розповів, що робити, якщо на стаціонарі відмовляють у безоплатному лікуванні від COVID-19
15:25
Двом російським генералам, які наказали знищити Оскільську греблю на Харківщині, оголосили підозру
15:00
Міноборони планує оснащувати військові вертольоти новими необхідними комплектуючими
14:55
Ексклюзив
Петро Порошенко
Щодо Порошенка застосований пункт санкцій про заборону будь-яких правочинів, - адвокат Новіков
14:33
суд у справі вбивства Гандзюк
У Києві триває розгляд справи вбивства Гандзюк: Мангер та Левін намагаються оскаржити попереднє рішення суду
14:16
Ван Ї
"Мирні переговори краще, ніж війна": голова МЗС Китаю Ван Ї заявив про підтримку "нещодавнього консенсусу" між США і Росією
14:07
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Це державне рейдерство: підприємець Жеваго про ініціативи ДБР щодо націоналізації Полтавського ГЗК
14:00
OPINION
Рейтинги або країна. Чому Зеленський має помиритись з Трампом?
13:32
Завдав понад 18 млрд збитків держбюджету й втік за кордон: ексголові Оператора газотранспортної системи оголосили підозру
13:29
винищувач Rafale
Французькі винищувачі перехопили два літаки РФ біля узбережжя Латвії
13:28
фейк
"Найактивніше – в тікток та телеграм": СБУ попередила про нові інформаційно-психологічні спецоперації РФ
13:24
Ліга чемпіонів, жеребкування
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відома вся сітка турніру
13:17
Оновлено
Росіяни скинули КАБи на Золочів Харківської області: п'ятеро постраждалих
13:08
Херсонська область
В Антонівці на Херсонщині через ворожий удар загинув чоловік
12:57
У Балтійському морі виявили чергове пошкодження підводного кабеля, правоохоронці проводять розслідування
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV