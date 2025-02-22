Армія РФ ввечері 22 лютого запустила ударні дрони по Україні
Ввечері суботи, 22 лютого, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомили Повітряні сили.
О 20:24 ворожі дрони заходили у повітряний простір на півночі Сумщини з південно-західним курсом. За хвилину військові попередили Чернігівщину про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА з північного сходу.
Станом на 20:48 стало відомо про російські дрони в акваторії Чорного моря, які тримали курс на Одещину та Миколаївщину.
О 20:57 про загрозу застосування ударних безпілотників попередили Запорізьку та Дніпропетровську області. За три хвилини Повітряні сили повідомили, що російський дрон летить в напрямку Запоріжжя з південного сходу.
Станом на 21:06 військові попередили Одесу та Чорноморськ про рух БПЛА в їхньому напрямку з акваторії Чорного моря.
О 21:18 Повітряні сили повідомили про загрозу дронів для Полтавщини.
Інформація щодо БПЛА станом на 21:33:
- на півночі та в центрі Сумщини, курс – південно-західний;
- на Чернігівщині, курс – західний/південно-західний;
- на півночі Запорізької області, курс – північний;
- на півдні Дніпропетровщини, курс – північний;
- в акваторії Чорного моря, курс – західний (Одещина);
- на півночі Полтавщини, курс – південно-західний.
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