Армія РФ ввечері 22 лютого запустила ударні дрони по Україні

Про це повідомили Повітряні сили.

О 20:24 ворожі дрони заходили у повітряний простір на півночі Сумщини з південно-західним курсом. За хвилину військові попередили Чернігівщину про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА з північного сходу.

Станом на 20:48 стало відомо про російські дрони в акваторії Чорного моря, які тримали курс на Одещину та Миколаївщину.

О 20:57 про загрозу застосування ударних безпілотників попередили Запорізьку та Дніпропетровську області. За три хвилини Повітряні сили повідомили, що російський дрон летить в напрямку Запоріжжя з південного сходу.

Станом на 21:06 військові попередили Одесу та Чорноморськ про рух БПЛА в їхньому напрямку з акваторії Чорного моря.

О 21:18 Повітряні сили повідомили про загрозу дронів для Полтавщини.

Інформація щодо БПЛА станом на 21:33:

на півночі та в центрі Сумщини, курс – південно-західний;

на Чернігівщині, курс – західний/південно-західний;

на півночі Запорізької області, курс – північний;

на півдні Дніпропетровщини, курс – північний;

в акваторії Чорного моря, курс – західний (Одещина);

на півночі Полтавщини, курс – південно-західний.

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