Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Армія РФ ввечері 22 лютого запустила ударні дрони по Україні
Оновлено

Армія РФ ввечері 22 лютого запустила ударні дрони по Україні

Юлія Лаврук
22 лютого, 2025 субота
21:42
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Ввечері суботи, 22 лютого, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України

Зміст

Про це повідомили Повітряні сили.

О 20:24 ворожі дрони заходили у повітряний простір на півночі Сумщини з південно-західним курсом. За хвилину військові попередили Чернігівщину про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА з північного сходу.

Станом на 20:48 стало відомо про російські дрони в акваторії Чорного моря, які тримали курс на Одещину та Миколаївщину. 

О 20:57 про загрозу застосування ударних безпілотників попередили Запорізьку та Дніпропетровську області. За три хвилини Повітряні сили повідомили, що російський дрон летить в напрямку Запоріжжя з південного сходу.

Станом на 21:06 військові попередили Одесу та Чорноморськ про рух БПЛА в їхньому напрямку з акваторії Чорного моря. 

О 21:18 Повітряні сили повідомили про загрозу дронів для Полтавщини.

Інформація щодо БПЛА станом на 21:33:

  • на півночі та в центрі Сумщини, курс – південно-західний;
  • на Чернігівщині, курс – західний/південно-західний;
  • на півночі Запорізької області, курс – північний;
  • на півдні Дніпропетровщини, курс – північний;
  • в акваторії Чорного моря, курс – західний (Одещина);
  • на півночі Полтавщини, курс – південно-західний.

Новина оновлюватиметься...

  • Увечері п'ятниці, 21 лютого, російська армія запустила по Україні ударні безпілотники. У різних частинах столиці працювала ППО, на Київщині загинув працівник залізниці.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
безпілотник
Читайте також:
Автор Катерина Ганжа
21 лютого, 2025 п'ятниця
Затримано агентів ФСБ, які готували підриви будівель ЗСУ та правоохоронних органів на Київщині
Карта бойових дій за 12-19 лютого
Автор Ірена Моляр
20 лютого, 2025 четвер
Росіяни до початку мирних перемовин спробують взяти під контроль чотири промислові міста, які зараз під контролем ЗСУ, - Снєгирьов
Дональд Туск
Автор Юлія Юліна
20 лютого, 2025 четвер
Туск запропонував три кроки для безпеки України та Європи
Київ
-7.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.94
  • EUR
    Купівля 43.34
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
22 лютого
21:53
Оновлено
Папа Римський, Папа Франциск
Папа Франциск у критичному стані: зробили переливання крові, давали кисень
21:53
Оновлено
Маск обіцяє не відключати Україну від Starlink
21:39
Зеленський Трамп
Зеленський хоче особисто зустрітися з Трампом для обговорення угоди про корисні копалини, – ЗМІ
21:09
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп шантажує європейців Україною, - Рибачук
21:05
диференційована система оповіщення про повітряні тривоги в Харкові
Окремо для міста та області: у Харкові запрацювала диференційована система оповіщення про повітряні тривоги
20:48
Оновлено
Удар по Костянтинівці 22 лютого
Росіяни атакували Покровськ та Костянтинівку на Донеччині: загинули три людини, є поранені
20:47
Ексклюзив
путін трамп
"Військовий конфлікт між США та РФ": Портников пояснив до чого може призвести зустріч Трампа та Путіна
20:36
ХАМАС звільнив з полону шістьох ізраїльських заручників
20:35
Вуличний ринок у Мюлузі (Франція), де 22 лютого 2025 року стався теракт
У Франції чоловік з Алжиру із криком "Аллаху акбар" вбив ножем перехожого та поранив 5 поліцейських
20:03
OPINION
Виплисти в тумані
20:01
Кластер Brave1 запустить онлайн-майданчик для продажу військовим БПЛА, засобів зв’язку та запчастин
19:37
Оновлено
Росіяни завдали авіаудару по Золочеву на Харківщині, травмовано жінку
18:45
Зеленський провів розмови з прем'єрами Нідерландів, Албанії, Британії та Греції: говорили про присутність Європи за столом перемовин та підтримку України
18:44
Путін та Трамп на російських сувенірах
Ексголова Комітету нацбезпеки Казахстану назвав Трампа завербованим КДБ. Чому він так вважає
18:23
Оновлено
новини Львівщини
У Генштабі підтвердили удар 20 лютого по нафтоперекачувальній станції РФ на Кубані
18:22
Ексклюзив
Дональд Трамп
Дипломат Хара назвав причини, які могли вплинути на зміну риторики Трампа щодо України
18:11
OPINION
Ми можемо обʼєднати Європу лише якщо будемо прикладом демократії
18:07
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц вважає, що може зберегти посаду канцлера після виборів до Бундестагу
18:07
OPINION
"КитаєРосія": дует двох ворогів
18:00
Ексклюзив
Дональд Трамп і Володимир Путін
Поки Трамп бачить поступки, він залишатиметься агресивним — так само, як і Путін, - дипломат Брайза
17:41
На Житомирщині в пожежі загинули чотири людини, серед них – двоє дітей
17:32
Оновлено
Зеленський, Трамп
Київ та Вашингтон ще працюють над текстом угоди про корисні копалини. Що не подобається Україні
17:28
Генасамблея ООН
США попросили Україну відкликати свій проєкт щорічної резолюції ООН, що засуджує агресію РФ, – WP
17:21
Ексклюзив
путін
Путін пропихає сценарій виборів не через те, щоб в Україні з'явилася нова влада, - Рибачук
16:50
Кшиштоф Гавковський
Віцепрем’єр Польщі Гавковський заявив, що його країна продовжить платити за роботу терміналів Starlink в Україні
16:45
Координаційний штаб
"Всіх на всіх": Україна сформувала пропозиції щодо обміну полонених на випадок перемовин з РФ
16:22
Оновлено
Росіяни атакували безпілотниками Куп’янськ та район, є поранені
16:17
З початку доби на фронті сталося 54 бої: окупанти намагаються атакувати на 10 напрямках
16:17
Оновлено
Німеччина
У Берліні 18-річний чеченець хотів підірвати посольство Ізраїлю, а 19-річний сирієць поранив відвідувача Меморіалу жертв Голокосту
16:07
OPINION
У 1933 році США визнали СРСР. Майже те саме зараз робить Трамп
15:04
безпілотник, дрон
Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільне авто у Херсоні, є постраждалий
15:03
Огляд
Олександр Усик
Пригоди Усика в Саудівській Аравії та тріумф Магучіх: головні новини українського спорту за тиждень
15:00
Ексклюзив
виступ Дональда Трампа в Давосі
Трамп хоче, щоб Україна капітулювала перед його нав'язуванням мирної угоди, - дипломат Брайза
14:58
В Одесі затримали чоловіка, який розпилив сльозогінний газ і здійснив кілька пострілів у представника ТЦК
14:57
US Department of Defense
Цьогоріч Нідерланди продовжать постачати Україні літаки F-16
14:48
Американська письменниця Сент-Клер хоче через суд визнати Маска батьком своєї дитини та отримати одноосібну опіку над сином
14:37
В Японії номінували на культурну премію мангу про війну в Україні
14:08
Віктор Медведчук
Кремль не просив про обмін Медведчука, а Богуслаєвим навіть не цікавиться, - Коордштаб
14:06
Келлог відвідав поранених українських воїнів у військовому госпіталі в Ірпені
14:02
OPINION
Венс і консервативна контрреволюція
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV