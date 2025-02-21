РФ запустила по Україні ударні безпілотники: ситуація ввечері 21 лютого

Про це повідомили Повітряні Сили.

О 19:26 в ПС проінформували про загрозу застосування ударних БПЛА для Харківської та Донецької області.

О 19:37 про загрозу повідомили й для Сумської області.

Згодом о 19:58 в Повітряних Силах заявили про загрозу застосування ударних дронів для Дніпропетровської області.

Оновлення щодо руху ворожих ударних безпілотників станом на 20:42:

БПЛА на півночі Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс південно-західний;

БПЛА на півдні та сході Сумщини у напрямку Полтавщини, курс південно-західний;

БПЛА на сході Чернігівщини у напрямку Київщини, курс південно-західний;

БПЛА на Харківщині у напрямку Полтавщини, курс західний;

БПЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс західний, вектором руху на Кривий Ріг.

Оновлення щодо руху БПЛА станом на 22:07:

БПЛА на сході та північному сході Київщини рухаються західним курсом;

БПЛА в центральній, північній та східній частині Чернігівщини рухаються західним курсом;

БПЛА на заході та центрі Сумщини, курс західний;

БПЛА на півночі Полтавщини, курс південний;

БПЛА в центральній, східній та західній частині Полтавщини, курс західний (напрям Черкащина);

БПЛА з Харківщини прямують на Полтавщину та Дніпропетровщину;

БПЛА на заході та півночі Дніпропетровщини, курс західний;

БПЛА на півночі Кіровоградщини, курс західний;

БПЛА в акваторії Чорного моря рухається у західному напрямку (Одеса) зі сходу.

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