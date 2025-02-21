РФ запустила по Україні ударні безпілотники: ситуація ввечері 21 лютого
Увечері суботи, 21 лютого, російська армія запустила по Україні ударні безпілотники. Дрони рухаються з півночі України у західному напрямку
Про це повідомили Повітряні Сили.
О 19:26 в ПС проінформували про загрозу застосування ударних БПЛА для Харківської та Донецької області.
О 19:37 про загрозу повідомили й для Сумської області.
Згодом о 19:58 в Повітряних Силах заявили про загрозу застосування ударних дронів для Дніпропетровської області.
Оновлення щодо руху ворожих ударних безпілотників станом на 20:42:
- БПЛА на півночі Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс південно-західний;
- БПЛА на півдні та сході Сумщини у напрямку Полтавщини, курс південно-західний;
- БПЛА на сході Чернігівщини у напрямку Київщини, курс південно-західний;
- БПЛА на Харківщині у напрямку Полтавщини, курс західний;
- БПЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс західний, вектором руху на Кривий Ріг.
Оновлення щодо руху БПЛА станом на 22:07:
- БПЛА на сході та північному сході Київщини рухаються західним курсом;
- БПЛА в центральній, північній та східній частині Чернігівщини рухаються західним курсом;
- БПЛА на заході та центрі Сумщини, курс західний;
- БПЛА на півночі Полтавщини, курс південний;
- БПЛА в центральній, східній та західній частині Полтавщини, курс західний (напрям Черкащина);
- БПЛА з Харківщини прямують на Полтавщину та Дніпропетровщину;
- БПЛА на заході та півночі Дніпропетровщини, курс західний;
- БПЛА на півночі Кіровоградщини, курс західний;
- БПЛА в акваторії Чорного моря рухається у західному напрямку (Одеса) зі сходу.
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