Саакашвілі про взаємини Зеленського з Трампом: під час Другої світової війни Черчиллю знадобився рік - півтора аби переконати Рузвельта долучитися до антигітлерівської коаліції

Відповідне відеозвернення з'явилося 22 лютого 2025 року у фейсбуці політика.

"Я знаю президента Трампа. Я знаю, що дуже багато зараз думок про його виступи. Треба сказати, що він дуже розумна людина, а також зовсім не божевільний", - сказав Саакашвілі.

" У нього свій стиль і свій шлях. Він дійсно хоче припинити цю війну", - наголосив експрезидент Грузії, який зараз перебуває в ув'язненні за політично вмотивованим звинуваченням.

"Але з іншого боку є справжній Черчиль сучасності - президент Зеленський", - продовжив Саакашвілі, порівнявши стосунки офіційного Києва та Вашингтона з тим, як розвивалися перемовини Британії та Америки під час Другої світової війни.

"Я хочу нагадати, що навіть у Другу світову війну у Черчилля спочатку були складні перемовини з тодішнім президентом Сполучених Штатів Рузвельтом. І він (Черчилль - ред.) витратив десь рік - півтора щоби переконати Рузвельта допомогти антигітлерівської коаліції", - розповів колишній грузинський глава держави.

"Я впевнений, що нам потрібен методичний діалог, нам усім потрібно спілкуватися всім", - підсумував Саакашвілі.