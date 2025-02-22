Саакашвілі про взаємини Зеленського з Трампом: під час Другої світової війни Черчиллю знадобився рік - півтора аби переконати Рузвельта долучитися до антигітлерівської коаліції
Грузинський експрезидент, колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі прокоментував політичні взаємостосунки Володимира Зеленського та Дональда Трампа
Відповідне відеозвернення з'явилося 22 лютого 2025 року у фейсбуці політика.
"Я знаю президента Трампа. Я знаю, що дуже багато зараз думок про його виступи. Треба сказати, що він дуже розумна людина, а також зовсім не божевільний", - сказав Саакашвілі.
" У нього свій стиль і свій шлях. Він дійсно хоче припинити цю війну", - наголосив експрезидент Грузії, який зараз перебуває в ув'язненні за політично вмотивованим звинуваченням.
"Але з іншого боку є справжній Черчиль сучасності - президент Зеленський", - продовжив Саакашвілі, порівнявши стосунки офіційного Києва та Вашингтона з тим, як розвивалися перемовини Британії та Америки під час Другої світової війни.
"Я хочу нагадати, що навіть у Другу світову війну у Черчилля спочатку були складні перемовини з тодішнім президентом Сполучених Штатів Рузвельтом. І він (Черчилль - ред.) витратив десь рік - півтора щоби переконати Рузвельта допомогти антигітлерівської коаліції", - розповів колишній грузинський глава держави.
"Я впевнений, що нам потрібен методичний діалог, нам усім потрібно спілкуватися всім", - підсумував Саакашвілі.
- Як пише українське видання NV, Зеленський хоче особисто зустрітися з Трампом для обговорення угоди про корисні копалини.
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