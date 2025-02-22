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Головна Світ Саакашвілі про взаємини Зеленського з Трампом: під час Другої світової війни Черчиллю знадобився рік - півтора аби переконати Рузвельта долучитися до антигітлерівської коаліції

Саакашвілі про взаємини Зеленського з Трампом: під час Другої світової війни Черчиллю знадобився рік - півтора аби переконати Рузвельта долучитися до антигітлерівської коаліції

Анатолій Буряк
22 лютого, 2025 субота
23:03
Світ Саакашвілі

Грузинський експрезидент, колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі прокоментував політичні взаємостосунки Володимира Зеленського та Дональда Трампа

Зміст

Відповідне відеозвернення з'явилося 22 лютого 2025 року у фейсбуці політика.

"Я знаю президента Трампа. Я знаю, що дуже багато зараз думок про його  виступи. Треба сказати, що він дуже розумна людина, а також зовсім не божевільний", - сказав Саакашвілі.

" У нього свій стиль і свій шлях. Він дійсно хоче припинити цю війну", - наголосив експрезидент Грузії, який зараз перебуває в ув'язненні за політично вмотивованим звинуваченням.

"Але з іншого боку є справжній Черчиль сучасності - президент Зеленський", - продовжив Саакашвілі, порівнявши стосунки офіційного Києва та Вашингтона з тим, як розвивалися перемовини Британії та Америки під час Другої світової війни.

"Я хочу нагадати, що навіть у Другу світову війну у Черчилля спочатку були складні перемовини з тодішнім президентом Сполучених Штатів Рузвельтом. І він (Черчилль - ред.) витратив десь рік - півтора щоби переконати Рузвельта допомогти антигітлерівської коаліції", - розповів колишній грузинський глава держави.

"Я впевнений, що нам потрібен методичний діалог, нам усім потрібно спілкуватися всім", - підсумував Саакашвілі.

Теги:
Новини
Грузія
Друга світова війна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Міхеїл Саакашвілі
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