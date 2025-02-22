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Окремо для міста та області: у Харкові запрацювала диференційована система оповіщення про повітряні тривоги

Юлія Лаврук
22 лютого, 2025 субота
21:05
Війна з Росією диференційована система оповіщення про повітряні тривоги в Харкові

У суботу, 22 лютого, в Харкові запрацювала диференційована система оповіщення про повітряні тривоги. Відтепер сирени тривоги окремо вмикатимуть для міста та області

Зміст

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ми стали першими в Україні, хто взявся за реалізацію подібного проєкту. Адже розуміли: чим точніше буде визначена загроза, тим ефективніше працюватиме економіка та, відповідно, зменшуватиметься психоемоційне навантаження на людей", – написав мер.

Він зазначив, що за 2024 рік у Харкові прозвучало 2113 сигналів повітряної тривоги, однак з них лише 455 сигналів стосувалися безпосередньо міста. 

За словами Терехова, завдяки диференційованій системі оповіщення бізнес, банки, держустанови та сфера послуг працюватимуть без зайвих перерв, а також, коли лунатиме повітряна тривога, містяни розумітимуть, що небезпека реальна, і потрібно негайно прямувати в укриття.

  • Наприкінці січня 2024 року депутати міської ради Харкова ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Харків
Харківщина
повітряна тривога
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