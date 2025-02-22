Окремо для міста та області: у Харкові запрацювала диференційована система оповіщення про повітряні тривоги

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ми стали першими в Україні, хто взявся за реалізацію подібного проєкту. Адже розуміли: чим точніше буде визначена загроза, тим ефективніше працюватиме економіка та, відповідно, зменшуватиметься психоемоційне навантаження на людей", – написав мер.

Він зазначив, що за 2024 рік у Харкові прозвучало 2113 сигналів повітряної тривоги, однак з них лише 455 сигналів стосувалися безпосередньо міста.

За словами Терехова, завдяки диференційованій системі оповіщення бізнес, банки, держустанови та сфера послуг працюватимуть без зайвих перерв, а також, коли лунатиме повітряна тривога, містяни розумітимуть, що небезпека реальна, і потрібно негайно прямувати в укриття.