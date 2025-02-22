Окремо для міста та області: у Харкові запрацювала диференційована система оповіщення про повітряні тривоги
У суботу, 22 лютого, в Харкові запрацювала диференційована система оповіщення про повітряні тривоги. Відтепер сирени тривоги окремо вмикатимуть для міста та області
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Ми стали першими в Україні, хто взявся за реалізацію подібного проєкту. Адже розуміли: чим точніше буде визначена загроза, тим ефективніше працюватиме економіка та, відповідно, зменшуватиметься психоемоційне навантаження на людей", – написав мер.
Він зазначив, що за 2024 рік у Харкові прозвучало 2113 сигналів повітряної тривоги, однак з них лише 455 сигналів стосувалися безпосередньо міста.
За словами Терехова, завдяки диференційованій системі оповіщення бізнес, банки, держустанови та сфера послуг працюватимуть без зайвих перерв, а також, коли лунатиме повітряна тривога, містяни розумітимуть, що небезпека реальна, і потрібно негайно прямувати в укриття.
- Наприкінці січня 2024 року депутати міської ради Харкова ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.94
- EUR Купівля 43.34Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе