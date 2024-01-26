У Харкові депутати підтримали створення диференційованої системи оповіщення про тривогу. Що зміниться

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, диференційована система запрацює вже цьогоріч. Її відмінність від наявної полягатиме у тому, що сирену тривоги у місті вмикатимуть тільки у випадку безпосередньої небезпеки для нього, а не для всієї області.

"Це не лише полегшить роботу всім службам, а й дозволить набагато ефективніше працювати нашому бізнесу. Проєкт буде втілений в рамках створення єдиного муніципального ситуаційного центру, технічне оснащення якого профінансують наші міжнародні партнери", - додав Терехов.