У Повітряних силах закликали місцеві громади купувати засоби РЕБ для захисту від обстрілів
14 січня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що місцева влада може купувати засоби радіоелектронної боротьби, щоб захистити громади від ракетних ударів РФ
Про це він заявив у телемарафоні.
За його словами, наразі вже проводиться відповідна робота, а керівники деяких компаній навіть планують захищати від обстрілів власні об’єкти.
"Це стандартна практика. У нас є підприємства, які давно цим займаються. Зараз чимало цивільних підприємств долучені до виготовлення систем РЕБ", - сказав Ігнат.
Він також наголосив, що зараз багато цивільних підприємств виготовляють ці системи. Саме в них місцеві громади можуть закуповувати потрібні РЕБ.
- Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявляє, що Україна активно розвиває технології радіоелектронної боротьби, це дозволяє знижувати ризики від ракетних атак РФ та захищати цивільне населення.
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