У Повітряних силах закликали місцеві громади купувати засоби РЕБ для захисту від обстрілів

Про це він заявив у телемарафоні.

За його словами, наразі вже проводиться відповідна робота, а керівники деяких компаній навіть планують захищати від обстрілів власні об’єкти.

"Це стандартна практика. У нас є підприємства, які давно цим займаються. Зараз чимало цивільних підприємств долучені до виготовлення систем РЕБ", - сказав Ігнат.

Він також наголосив, що зараз багато цивільних підприємств виготовляють ці системи. Саме в них місцеві громади можуть закуповувати потрібні РЕБ.