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Робота української РЕБ проти російських ракет - це перспектива підсилення протиповітряної оборони, - військовий експерт Мусієнко

13 січня, 2024 субота
20:44
Війна з Росією Станція РЕБ "Поле-21"

Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявляє, що Україна активно розвиває технології радіоелектронної боротьби, це дозволяє знижувати ризики від ракетних атак РФ та захищати цивільне населення

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Сьогодні з'явилося досить цікаве повідомлення у зведенні Повітряних сил Збройних Сил України про те, що 20 ракет, які були випущені Росією по території України, очевидно серед них були й балістичні, там не конкретизується чи були ракети КН-23, їх немає в переліку. Але там зазначено, 20 ракет не досягли цілей, можливо, пріоритетних куди вони запускалися через те, що були застосовані системи радіоелектронної боротьби з боку України, - сказав директор Центру військово-правових досліджень. - Це цікава річ, бо раніше я такого не пригадую в офіційних зведеннях, а це може означати, що Україна намагається на тлі того, що в нас відсутня зараз достатня кількість систем для боротьби з балістичними ракетами, таких як SAMP/T або Patriot, експериментувати такими варіантами, як діяти РЕБами та відхиляти ці ракети з курсу, в ідеалі так, щоб вони сходили з траєкторії, падали й потрапляли в ціль не у великих містах, а десь за містом, десь в полях, лісах, де немає людей або менша кількість людей знаходиться, автомобілів, техніки, підприємств і так далі".

Мусієнко висловив оптимізм щодо подальшого розвитку цих технологій: "Я думаю, якщо далі її будуть так розвивати, то це перспективно з точки зору того, що це підсилить нашу протиповітряну оборону".

Що передувало

Уночі та вранці 13 січня російські війська атакували Україну різними видами ракет та безпілотниками. Зазначається, що росіяни завдали удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА.
 
Усього окупанти за ніч і ранок спрямували на українські території 40 повітряних цілей. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 8 російських крилатих ракет.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час російської ранкової атаки у суботу, 13 січня, половина запущених аеробалістичних ракет "Кинджал" не досягла цілі. Ігнат уточнив, що загалом понад 20 повітряних цілей, окрім восьми збитих, не досягли своєї мети. Вони або впали у полі, або зазнали впливу українських засобів радіоелектронної боротьби, або підірвались у повітрі.

Росія
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
ракетний удар
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