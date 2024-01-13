Військові літаки РФ запустили крилаті ракети з Каспію. В Україні оголошено повітряну тривогу

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у telegram.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.(з Каспію). Прямуйте в укриття!", - йдеться у повідомленні.

У ПС ЗСУ зазначили, що було здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з 6Ту-95МС: "Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 06.00 - 07.00".

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