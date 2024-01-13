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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Армія РФ за добу втратила 5 танків, 18 артсистем і 700 військових, - Генштаб
Оновлено

Армія РФ за добу втратила 5 танків, 18 артсистем і 700 військових, - Генштаб

13 січня, 2024 субота
07:54
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень між російськими окупантами і українськими захисниками. Зокрема, Сили оборони відбили найбільшу кількість атак РФ на Мар'їнському напрямку і ліквідували ще 700 окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 369 160 (+700) осіб.
  • танків ‒ 6065 (+5) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 269 (+15) од.
  • артилерійських систем – 8728 (+18) од.
  • РСЗВ – 957 (+0) од.
  • засобів ППО ‒ 646 (+4) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6848 (+12) од.
  • крилатих ракет ‒ 1806 (+0) од.
  • кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
  • підводних човнів - 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 632 (+20) од.
  • спеціальної техніки ‒ 1345 (+6) од.

Ситуація на фронті: відбулося майже 90 боєзіткнень, найбільше ворожих атак ЗСУ відбили на Донеччині

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 6 атак окупантів в районах Макіївки Луганської області та Григорівки, Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника поблизу Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки загарбників біля Авдіївки та ще 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 8 атак окупантів західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Війська РФ продовжують зазнавати значних втрат в особовому складі, що залучений на сході України

За даними Генштабу, лише в період з 6 по 10 січня цього року до шпиталів та медичних закладів міністерства оборони РФ масово надходить особовий складу, що бере участь у боях в тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях.

Так, до населених пунктів Чернянка, Валуйки та Ровеньки Бєлгородської області із тимчасово окупованого Луганська прибуло понад 300 окупантів із тяжкими травмами, до Бєлгорода - майже 250 російських військових з вкрай важкими травмами, а до Москви та Калінінграда направлено близько 150 військовослужбовців РФ, яким неможливо допомогти у прифронтових шпиталях через відсутність кваліфікованих лікарів.

Польові шпиталі міноборони РФ переповнені та не справляються із кількістю постраждалих військовослужбовців, що після м’ясних штурмів у великій кількості прибувають кожного дня.

Окупанти завдали 7 ракетних ударів по Україні, ЗСУ уразили понад 20 районів скупчення росіян

Крім того, ворог завдав ще 65 авіаційних ударів та здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Вовчанськ, Синьківка, Іванівка, Вільхуватка Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Зелена Долина, Колодязі, Богданівка, Олександропіль, Новобахмутівка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, артилерійському засобу, 2 засобах протиповітряної оборони, складу боєприпасів та радіолокаційній станції противника.

  • Тим часом уранці 13 січня по всій території України оголосили повітряну тривогу - Росія запустила крилаті ракети і "кинджали". У Кропивницькому і Дніпрі пролунали звуки вибухів.
Україна
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