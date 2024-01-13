Ігнат заявив, що під час ранкової ракетної атаки половина "кинджалів" не досягла цілей
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час російської ранкової атаки у суботу, 13 січня, половина запущених аеробалістичних ракет "Кинджал" не досягла цілі
Про це Ігнат повідомив в етері телемарафону.
"Сьогодні ми бачили шість Кинджалів, ми про них повідомляли… Половина точно не досягла цілей – це 100%", - сказав речник.
Ігнат уточнив, що загалом понад 20 повітряних цілей, окрім восьми збитих, не досягли своєї мети. Вони або впали у полі, або зазнали впливу українських засобів радіоелектронної боротьби, або підірвалися у повітрі.
"Добре, що російські ракети не лише протидію отримують Сил оборони, а й дедалі гірше летять "точно в цель", як вони пишуть. Ми бачимо погіршення. Ракети стають менш якісними і не долітають до своїх цілей. Можливо, це стосується і дронів-камікадзе. Будемо сподіватися, що така тенденція збережеться і надалі", - сказав речник Повітряних сил.
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