Комбінована атака РФ на Україну: сили ППО знищили 8 ворожих крилатих ракет

Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.



Зазначається, що росіяни завдали удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА.



Усього окупанти за ніч і ранок спрямували на українські території 40 повітряних цілей, зокрема:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області РФ;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з шести літаків МіГ-31К, запущених з Тамбова;

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 бомбардувальників Ту-95МС (район пусків - Каспійське море;

6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 із Брянської області РФ;

6 балістичних ракет "Іскандер-М" з двох літаків Су-35 (район пусків - окупована Херсонщина);

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-34 (район пусків - Брянська область);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 з тих самих літаків Су-34.

У результаті бойової роботи сили та засоби Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищили 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Повітряні сили зазначили, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, які не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби.



"Крім того, "нє імєющіє аналогов" російські ракети стають дедалі гіршими і летять бозна-куди! Втім це не значить, що вони не становлять загрози, скоріше навпаки! Тому будьте пильні, не ігноруйте тривогу, особливо із застосуванням балістики", - наголосили військові.