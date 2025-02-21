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Існує двопартійний консенсус щодо необхідності продовження підтримки України, - ексдиректор ЦРУ Петреус

Ярослава Наумова
21 лютого, 2025 п'ятниця
21:25
Новини Девід Петреус на події КБФ 21 лютого

У США існує двопартійний консенсус щодо необхідності продовження підтримки України, Київ і Вашингтон поділяють спільні цінності та принципи, а українці проявляють новаторство у війні

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Про це сказав член Ради Безпеки КБФ, Командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, директор Центрального Розвідувального Управління США у 2011-12 роках, генерал Девід Петреус під час спеціальної події Київського безпекового форуму.

"Я був на Мюнхенській конференції з безпеки і зустрівся з великою делегацією Конгресу США. Це часто є показником, на який дивляться європейці. Це дуже важливо. Я сидів з сенатором Ліндсі Гремом, який дуже близький до президента Трампа, з низкою інших членів Палати представників від Республіканської та Демократичної партій. Вони приїхали до Мюнхена, щоб показати свою підтримку. І я думаю, що існує двопартійний консенсус щодо необхідності продовження підтримки України", - сказав він.

Генерал нагадав, що США надали Україні величезну допомогу у сфері безпеки. За його словами, це більше, ніж усі інші країни разом узяті."Хоча ми повинні віддати належне іншим країнам НАТО і ЄС, які надали більше в цілому, якщо додати фінансову, економічну і гуманітарну допомогу до допомоги у сфері безпеки", - зазначив генерал.

Водночас він вказав на значний розвиток України у сфері ОПК, зазначивши, що минулого року Україна сама виготовила більше 155-міліметрових гаубиць, ніж отримала.

"Тому нам просто потрібно продовжувати допомагати Україні і давати їй можливість робити те, що вона так вражаюче продемонструвала - неймовірні інновації… Я твердо вірю в необхідність продовжувати надавати допомогу Україні", - закликав Петреус.

Окремо він зазначив новаторство українців, особливо в сфері беспілотних систем, що, як впевнений Петреус, "дедалі більше ставатимуть майбутнім війни".

Генерал зазначив, що це його п'ята поїздка в Україну від початку повномасштабної війни.

"Давайте переконаємося, що ми всі віддані забезпеченню суверенітету, незалежності України, країни, яка зазнала брутального вторгнення… Пам'ятайте про те, що ми поділяємо цінності і принципи, ми дорожимо ними, і саме тому ми надали стільки допомоги від Сполучених Штатів, і саме тому інші країни НАТО та європейські і західні країни зробили те ж саме", - наголосив він.

Петреус також закликав всіх рухатися в одному напрямку для досягнення стійкого миру.

 

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