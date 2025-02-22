Сили оборони збили 82 зі 162 "шахедів", 75 безпілотників були локаційно втрачені

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 22 лютого 2025 року (із 19.00 21 лютого) противник атакував 162 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 8:00 підтверджено збиття 82 "шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Ще 75 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).