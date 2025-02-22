Сили оборони збили 82 зі 162 "шахедів", 75 безпілотників були локаційно втрачені
У ніч на 22 лютого Сили оборони України знищили 82 зі 162 ударних безпілотників типу Shahed, якими атакувала РФ. Ще 75 БПЛА не досягли цілей, були локаціно втрачені
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
У ніч на 22 лютого 2025 року (із 19.00 21 лютого) противник атакував 162 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 8:00 підтверджено збиття 82 "шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Ще 75 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
- Увечері пʼятниці, 21 лютого, російська армія запустила по Україні ударні безпілотники. У різних частинах столиці працювала ППО, на Київщині загинув працівник залізниці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.94
- EUR Купівля 43.34Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе