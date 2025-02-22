Сибіга й Каллас скоординували кроки напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення
Очільник МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з високою представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас
Про це він поінформував у Х.
За словами очільника зовнішньополітичного відомства України, він обговорив із Каллас останні міжнародні події та скоординував кроки напередодні третьої річниці повномасштабної агресії Росії.
"Я дякую ЄС за те, що він твердо стоїть на боці України — на боці правди, миру, свободи, справедливості та територіальної цілісності", - наголосив Сибіга.
- Країни Європейського Союзу ведуть переговори про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму у 20 мільярдів євро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.94
- EUR Купівля 43.34Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе