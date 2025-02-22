Сибіга й Каллас скоординували кроки напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення

Про це він поінформував у Х.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства України, він обговорив із Каллас останні міжнародні події та скоординував кроки напередодні третьої річниці повномасштабної агресії Росії.

"Я дякую ЄС за те, що він твердо стоїть на боці України — на боці правди, миру, свободи, справедливості та територіальної цілісності", - наголосив Сибіга.