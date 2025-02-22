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ЄС обговорює пакет військової допомоги для України на €20 млрд, - Bloomberg

Ольга Бабишена
22 лютого, 2025 субота
03:51
Світ Україна ЄС

Країни Європейського Союзу ведуть переговори про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму у 20 мільярдів євро

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Про це інформує Bloomberg, посилаючись на власні джерела. 

Вказано, що пакет допомоги буде спрямований на постачання артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, високоточних ракет, безпілотників, а також іншого озброєння. Крім того, допомога покликана посилити українські військові бригади. 

Bloomberg зазначає, що цим пакетом ЄС намагається забезпечити Україні допомогу на тлі прагнення президента США Дональда Трампа до швидкого мирного врегулювання з Росією.

Співрозмовники видання також вказали, що йдеться про внески країн як грошима, так і озброєнням. Обговорення пакета допомоги відбуватиметься на зустрічі міністрів закордонних справ наступного тижня. Після цього лідери ЄС повинні будуть погодити допомогу. 

Термін ухвалення рішення невідомий, оскільки Угорщина заявила, що виступатиме проти будь-якої нової військової допомоги Україні, а у Німеччині відбуватимуться вибори. 

  • Раніше кореспондентка телеканалу "Еспресо" Тетяна Висоцька з Брюсселя, повідомила, що 24 лютого верховна представниця ЄС з закордонних справ Кая Каллас оголосить про великий пакет військової допомоги для України на 2025 рік, сума якого перевершить допомогу ЄС у 2024 році. 

 

 

Теги:
Новини
Україна
ЄС
Війна з Росією
допомога Україні
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