ЄС обговорює пакет військової допомоги для України на €20 млрд, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Вказано, що пакет допомоги буде спрямований на постачання артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, високоточних ракет, безпілотників, а також іншого озброєння. Крім того, допомога покликана посилити українські військові бригади.

Bloomberg зазначає, що цим пакетом ЄС намагається забезпечити Україні допомогу на тлі прагнення президента США Дональда Трампа до швидкого мирного врегулювання з Росією.

Співрозмовники видання також вказали, що йдеться про внески країн як грошима, так і озброєнням. Обговорення пакета допомоги відбуватиметься на зустрічі міністрів закордонних справ наступного тижня. Після цього лідери ЄС повинні будуть погодити допомогу.

Термін ухвалення рішення невідомий, оскільки Угорщина заявила, що виступатиме проти будь-якої нової військової допомоги Україні, а у Німеччині відбуватимуться вибори.