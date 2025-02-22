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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Виплисти в тумані

Ростислав Павленко
22 лютого, 2025 субота
20:03
Погляд

"Світ постправди", "час хакера", "система несистемності", "епоха леммінгів", "самогубство людства" - яких тільки термінів не вигадують на позначення нинішнього часу

Зміст

Фактори хаосу насправді множаться. Аналіз і прогноз стають прокляттям. Усе охоплює туман війни, до якої усе впевненіше тулиться епітет "світова".

Україна не встигла дістатись безпечної західної гавані, поки не почався шторм. Зараз — вигрібаємо прямо через буяння стихій, вже понад 10 років. Майже третину нашого незалежного існування триває війна за незалежність, яка захопила країну зненацька.

Такій добі пасували б велети — але біля керма притулились "ламателі системи" і талановиті висміювачі, яким рейтинг важливіший за результат. Бо результат їх цікавить, якщо в ньому завжди будуть вони.

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Що робити? Знайти опору в здоровому глузді. Робити та підтримувати лише те, що допомагає виживанню нації: силі армії, переконанню союзників, життєздатності економіки.

Нещадно критикувати те, що від цих позицій відвертає — і пропонувати, що робити натомість, збираючи під ці пропозиції чимраз більше підтримки. Викривати облудну брехню — і судити кожного за справами та їхніми результатами.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
політика
життя
Війна з Росією
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