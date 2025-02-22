Виплисти в тумані

Фактори хаосу насправді множаться. Аналіз і прогноз стають прокляттям. Усе охоплює туман війни, до якої усе впевненіше тулиться епітет "світова".

Україна не встигла дістатись безпечної західної гавані, поки не почався шторм. Зараз — вигрібаємо прямо через буяння стихій, вже понад 10 років. Майже третину нашого незалежного існування триває війна за незалежність, яка захопила країну зненацька.

Такій добі пасували б велети — але біля керма притулились "ламателі системи" і талановиті висміювачі, яким рейтинг важливіший за результат. Бо результат їх цікавить, якщо в ньому завжди будуть вони.

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