Виплисти в тумані
"Світ постправди", "час хакера", "система несистемності", "епоха леммінгів", "самогубство людства" - яких тільки термінів не вигадують на позначення нинішнього часу
Фактори хаосу насправді множаться. Аналіз і прогноз стають прокляттям. Усе охоплює туман війни, до якої усе впевненіше тулиться епітет "світова".
Україна не встигла дістатись безпечної західної гавані, поки не почався шторм. Зараз — вигрібаємо прямо через буяння стихій, вже понад 10 років. Майже третину нашого незалежного існування триває війна за незалежність, яка захопила країну зненацька.
Такій добі пасували б велети — але біля керма притулились "ламателі системи" і талановиті висміювачі, яким рейтинг важливіший за результат. Бо результат їх цікавить, якщо в ньому завжди будуть вони.
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Що робити? Знайти опору в здоровому глузді. Робити та підтримувати лише те, що допомагає виживанню нації: силі армії, переконанню союзників, життєздатності економіки.
Нещадно критикувати те, що від цих позицій відвертає — і пропонувати, що робити натомість, збираючи під ці пропозиції чимраз більше підтримки. Викривати облудну брехню — і судити кожного за справами та їхніми результатами.
Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання
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