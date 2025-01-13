Влада на роздоріжжі
Після катастрофічного падіння довіри до влади, вона має два шляхи
Перший — той, яким вона іде зараз. Оголошувати опонентів - "сектою", щодня ширити темники ненависті, придумувати версії одну фантастичнішу за іншу, як "у всьому винен Порошенко" (віднедавна ще й Байден).
От тільки ненависть до опонентів владні речники (не буду і не хочу кидатись кліше типу "ботоферма") культивують без упину, без огляду на війну. А довіра все падає і падає.
Отже, цей шлях — в нікуди. Але мишки вперті, і кактус продовжують їсти.
Хоча є ж ще і другий шлях.
Так, саме коаліція та уряд єдності.
Щось подібне виникло зі страху у лютому-березні 2022. Але той досвід показав, що таки потрібне оформлення стосунків. Бо як минув (завдяки звитязі ЗСУ) переляк — і "мишки" взялися за своє.
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Недарма "уряд єдності" за традицією формується у демократичних країнах:
- різні інтереси, сили й уми офіційно всаджуються не просто в один човен, а біля одного керма,
- домовлятись доводиться,
- бо спільна не лише влада, а й відповідальність.
Але у президентському офісі продовжують сподіватися на "фарт Зеленського", на "пропєтляєм", на "хуже не будєт" і "авось крівая вивєзєт".
А що, якщо ні?
Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання
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