Перший — той, яким вона іде зараз. Оголошувати опонентів - "сектою", щодня ширити темники ненависті, придумувати версії одну фантастичнішу за іншу, як "у всьому винен Порошенко" (віднедавна ще й Байден).

От тільки ненависть до опонентів владні речники (не буду і не хочу кидатись кліше типу "ботоферма") культивують без упину, без огляду на війну. А довіра все падає і падає.

Отже, цей шлях — в нікуди. Але мишки вперті, і кактус продовжують їсти.

Хоча є ж ще і другий шлях.

Так, саме коаліція та уряд єдності.