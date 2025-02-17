"Безпосередньо з ОП": Порошенко заявив, що йому пропонували умову, за якої проти нього не вводили б санкції

Про це він сказав в інтерв'ю УП.

"Мені пропонували, якщо фракція проголосує за законопроєкт про Хмельницьку атомну електростанцію, то я не буду мати проблем із санкціями... Пропонували. Безпосередньо з Офісу президента", - розповів Порошенко.

Він зазначив, що його відповідь була чіткою: фракція буде голосувати проти законопроєкту.

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За словами лідера партії "Європейська Солідарність", атака з боку влади на нього відбулася через те, що фракція принципово вимагала запровадити санкції проти проросійського політика, колишнього нардепа України Андрія Портнова, вилучити мандати у партії ОПЗЖ, а також припинити транзит російської нафти через територію України.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський 13 лютого ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука. Порошенко назвав рішення РНБО "антиконституційним та політично вмотивованим".