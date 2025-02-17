"Безпосередньо з ОП": Порошенко заявив, що йому пропонували умову, за якої проти нього не вводили б санкції
Колишній президент України Петро Порошенко розповів, що в Офісі президента йому пропонували певну умову, згідно з якою він не мав би проблем із санкціями
Про це він сказав в інтерв'ю УП.
"Мені пропонували, якщо фракція проголосує за законопроєкт про Хмельницьку атомну електростанцію, то я не буду мати проблем із санкціями... Пропонували. Безпосередньо з Офісу президента", - розповів Порошенко.
Він зазначив, що його відповідь була чіткою: фракція буде голосувати проти законопроєкту.
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За словами лідера партії "Європейська Солідарність", атака з боку влади на нього відбулася через те, що фракція принципово вимагала запровадити санкції проти проросійського політика, колишнього нардепа України Андрія Портнова, вилучити мандати у партії ОПЗЖ, а також припинити транзит російської нафти через територію України.
Що передувало
Президент України Володимир Зеленський 13 лютого ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука. Порошенко назвав рішення РНБО "антиконституційним та політично вмотивованим".
Депутати "Євросолідарності" 13 і 14 лютого заблокували трибуну ВР на знак протесту проти політичних репресій.
Офіс генерального прокурора 14 лютого повідомив, що здійснює процесуальне керівництво у низці кримінальних проваджень щодо відомих бізнесменів і колишніх високопосадовців, щодо яких були застосовані персональні санкції за рішенням РНБО.
Адвокат Ілля Новіков заявив, що рішення РНБО про санкції проти Петра Порошенка нібито було сфальсифіковане.
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