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Рішення РНБО проти Порошенка на сайті президента підмінили, а самі санкції недійсні, – адвокат Новіков

Юлія Лаврук
14 лютого, 2025 п'ятниця
19:41
Суспільство Ілля Новіков

Адвокат Ілля Новіков заявив, що рішення РНБО, на підставі якого були запроваджені санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, нібито було сфальсифіковане

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Про це він сказав на брифінгу, передає пресслужба "Європейської Солідарності".

За словами адвоката, через допущені помилки у документі, зокрема, неправильний податковий номер Порошенка, документ відредагували через добу після Указу президента, що є "грубим порушенням закону". 

Він зазначив, що текст рішення, який оприлюднили 13 лютого містив щонайменше три помилки, "які можна назвати технічними, хоча вони суттєві". Водночас Новіков зауважив, що 14 лютого на сайті президента України нібито з'явилася інша версія цього тексту за тим самим номером і тією ж датою – 12 лютого 2025 року.

"Зайдіть на сайт президента, завантажте цей файл – там дата створення цього файлу, час створення цього файлу 14 лютого 2025 року 0 годин 18 хвилин. Ми напевно знаємо, що РНБО не збиралося 13 лютого, не було окремого засідання, щоб виправити технічні або нетехнічні помилки в цьому першому рішенні, тому ми впевнено стверджуємо, що у нас на очах відбувається фальсифікація", – зазначив Новіков.

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Він також додав, що відповідно до практики Верховного Суду неправильно вказаний податковий номер громадянина є підставою вважати запроваджені санкції проти Порошенка недійсними. 

"Є позиція Верховного Суду: якщо про вас в Указі президента і відповідно рішенні РНБО про введення щодо вас санкцій вказано неправильний номер, це не про вас санкції", – сказав адвокат.

Новіков додав, що представники Порошенка готують позов до Верховного Суду щодо оскарження цих санкцій. На їхню думку, санкції "не тільки неправильно оформлені, а й абсолютно незаконні, свавільні й антиконституційні по суті".

"Ці помилки й манера, в якій вони їх виправляють сьогодні, видають, що це не був результат нормального функціонування санкційного механізму. А це було політично вмотивоване рішення про переслідування опозиції, оголошення внутрішньої війни, і це підготовка до виборів. Ми це стверджуємо, і це офіційна частина нашої позиції як представників Петра Порошенка", – додав Новіков.

Що відомо

Президент України Володимир Зеленський 13 лютого ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука. Порошенко назвав рішення РНБО "антиконституційним та політично вмотивованим".  

Депутати "Євросолідарності" 13 і 14 лютого заблокували трибуну ВР на знак протесту проти політичних репресій.

Офіс генерального прокурора 14 лютого повідомив, що здійснює процесуальне керівництво у низці кримінальних проваджень щодо відомих бізнесменів і колишніх високопосадовців, стосовно яких були застосовані персональні санкції за рішенням РНБО.

Теги:
Новини
політика
Петро Порошенко
Європейська солідарність
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