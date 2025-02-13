Це не дуже логічно і правильно: колишній головний військовий прокурор Чумак про санкційні механізми проти громадян України
Віктор Чумак, головний військовий прокурор України (2019-2020), зазначив, що рішення про введення санкцій стосовно громадян України мають прийматися судами, а не політичними органами
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Щодо запровадження санкцій проти громадян України, незважаючи на прізвища, то це позасудове покарання, що, як на мене, не дуже логічно і правильно. Адже все потрібно досягати через судові справи, і тоді ми будемо мати більшу довіру людей до рішень держави, бо суд має виносити рішення, а не політичні органи, якими є РНБО, президент, прем'єр і так далі. Запровадження санкційних механізмів до громадян України - я вже казав, що це викликає сумнів. А щодо вчорашнього рішення, 12 лютого, то введенням санкцій проти Коломойського, Жеваго, Боголюбова закамуфлювали рішення проти Порошенка", - прокоментував колишній головний військовий прокурор.
За його словами, він не є прихильником Порошенка, був із ним в опозиційних стосунках і навіть свого часу подарував Петру Олексійовичу Кримінальний кодекс, зазначивши, що це йому ще знадобиться.
"Але тут суть в іншому. Мені здається, що Зеленський або його команда багато думає про майбутні вибори, тому намагається будь-якими інструментами забезпечити неучасть або ж непроходження у виборах достатньо серйозних конкурентів, які на сьогодні мають певну підтримку", - зауважив Віктор Чумак.
- 13 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука.
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