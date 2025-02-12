РНБО запровадила санкції проти Порошенка

Спочатку про це написав Forbes із посиланням на джерела, а згодом підтвердив і сам Порошенко у Facebook.

"На сьогоднішньому засіданні РНБО були запроваджені санкції проти п'ятого президента України, народного депутата та бізнесмена Петра Порошенка, повідомили два співрозмовники, один з яких був присутній на засіданні РНБО", - йшлося у матеріалі.

Один зі співрозмовників видання припустив, що може йтися про "статтю державна зрада".

Зазначимо, що у своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання РНБО, проте не уточнив, які саме рішення були ухвалені. Лише зазначив, що "воно (рішення, - ред.) буде опубліковано завтра".

Реакція Порошенка

Пізніше Петро Порошенко опублікував заяву стосовно рішення РНБО, назвавши його "антиконституційним та політично вмотивованим".

"У цього злочину є багато співучасників: уся команда Зеленського, Кабінет Міністрів, який нагнули на абсурдне подання, члени його РНБО. Але замовник, виконавець і підписант один – особисто Зеленський. Лише уявіть сьогодні замість готуватися до надважливих переговорів з Трампом, з міністром фінансів США, з низкою світових лідерів на Мюнхенській конференції він увесь день займався санкціями проти моєї скромної персони", - зазначив він.

Порошенко заявив, що "сьогодні Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності, якої наша команда неухильно дотримується з лютого 2022 року і яка є нашою головною зброєю в боротьбі з агресором", і що "уся відповідальність за негативні наслідки лягає безпосередньо на нього".

"Він шукає, на кого перекласти відповідальність за свої трагічні помилки. Тому розв’язав кампанію звинувачень на адресу західних партнерів. Тому наказав кидати за ґрати бойових командирів. Ну і тут уже без Порошенка - ніяк", - додав Порошенко.

Він також повідомив, що завтра повезе чергову партію допомоги українським військовим, однак переймається, що санкції можуть ускладнити роботу його фонду.

"Я не здамся в боротьбі за європейську демократичну Україну. Наша команда не здасться, ніхто і ніщо не змусить нас змінити мою позицію. Це помста за те, що ми єдині не боїмося говорити правду і називати речі своїми іменами", - резюмував Порошенко.