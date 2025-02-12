Вручили 15 повісток ДБР: Порошенко заявив, що його поїздку на Мюнхенську безпекову конференцію і на фронт хочуть зірвати

"Це найкрутіші Мавіки. Це наші восьмидюймові FPV, це "десятки", це – "тринадцятки". А ще – наша крута "п’ятнадцятка". Вони зараз йдуть на фронт. На фронт виїжджають і 49 нічних Мавіків. Це – для 13 бригад і окремих бойових частин", – показує Порошенко.

"Це обігрівачі. "Цукорки". Додаткові блоки для РЕБ "ШАТРО". Це сам комплекс РЕБу вже на шість частотних діапазонів. Два прально-душових комплекси, пересувна авторемонтна майстерня для 148-ї артилерійської бригади, як і обіцяли. Для 25-ї десантно-штурмової, як і обіцяв, екскаватори", – констатує Петро Порошенко.

Він зауважив, що мав їхати на Мюнхенську безпекову конференцію, де буде вирішуватися "доля України і доля світу".

"Але влада приготувала відповідь. Ніколи такого не було – і от знову. Традиційна практика невипуску Порошенка на найважливіші міжнародні події зараз вже себе вичерпала. Після візиту до Вашингтона, зустрічі з командою Трампа в Мюнхені мали відбутися і зустрічі з командою віцепрезидента, і зустрічі з уповноваженим представником президента Трампа, і зустрічі з лідерами Конгресу, і зустрічі з нашими європейськими – сьогодні у виїзді Порошенку відмовлено. Бояться", – говорить він.

Порошенко повідомив, що йому було вручено 15 повісток Державного бюро рослідувань.

"Ось 15 повісток ДБР. Для них немає критичної ситуації на фронті, немає загрози оточення Покровська, немає розвитку можливого наступу в напрямку Слов’янськ – Краматорськ, немає ворога на кордоні Дніпропетровської області і розвитку можливого наступу на Павлоград, який ми спільно маємо зупинити. Для них є боротьба з Порошенком", – констатує п’ятий президент.

"З 14-го до 28 лютого. Кожного дня, щоб Порошенко ні на фронт не поїхав, ні у Мюнхен не поїхав, вони придумали в Офісі президента таку фігню. Немає Путіна, немає Росії, немає необхідності формувати єдність. Те саме, що було перед війною. Боротьба з тими, кого вони вважають своїми ворогами: Порошенко, Залужний, командири бригад, Червінський, всі інші. Отямтеся, бо під загрозою саме існування нашої держави. Єдність ви вже поховали, давайте хоч Україну врятуємо", – закликав Порошенко.