Депутати "Євросолідарності" заблокували трибуну ВР на знак протесту проти політичних репресій
У четвер, 13 лютого, під час засідання народні депутати з фракції "Європейська солідарність" заблокували трибуну Верховної Ради
Про це повідомляють народні обранці Ярослав Железняк, Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко.
"Засідання Ради відкрилось. Фракція Європейська солідарність вийшла до трибуни з плакатами. Засідання Ради закрилось. Пройшло буквально пару хвилин", - написав Гончаренко.
Згідно з дописами, нардепи піднялися на трибуну з плакатами "Україна - не Росія", "Ні політичним репресіям", "Ні диктатурі", "ДумайТЕ про перемогу, а не про вибори". Також вони викрикували: "Ганьба!".
Читайте також: Санкції проти Порошенка: темні часи і недолуга влада
Як заявила Ірина Геращенко, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нібито втік після запитання про те, чи підтримав він санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка.
- 12 лютого ЗМІ повідомили, що Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.61 Купівля 41.61Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.2Продаж 43.86
- Актуальне
- Важливе