Депутати "Євросолідарності" заблокували трибуну ВР на знак протесту проти політичних репресій

Про це повідомляють народні обранці Ярослав Железняк, Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко.

"Засідання Ради відкрилось. Фракція Європейська солідарність вийшла до трибуни з плакатами. Засідання Ради закрилось. Пройшло буквально пару хвилин", - написав Гончаренко.

Згідно з дописами, нардепи піднялися на трибуну з плакатами "Україна - не Росія", "Ні політичним репресіям", "Ні диктатурі", "ДумайТЕ про перемогу, а не про вибори". Також вони викрикували: "Ганьба!".

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Як заявила Ірина Геращенко, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нібито втік після запитання про те, чи підтримав він санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка.