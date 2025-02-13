Костянтин Жеваго вважає застосовані проти нього санкції незаконними, - пресслужба підприємця

“Ці санкції є абсолютно незаконними та не мають жодної правової основи. Це ще один епізод політичного переслідування мене з боку Президента Зеленського”, - повідомив Костянтин Жеваго у своєму відеозверненні.

Він підкреслив, що жодного судового рішення щодо нього, яке б підтверджувало загрозу національній безпеці, територіальній цілісності чи суверенітету України, не існує. “Виникає питання: якщо немає рішення суду стосовно загроз з мого боку національній безпеці, то чому застосовуються санкції за те ж саме? Це абсурдно!”, - додав пан Жеваго.

Костянтин Жеваго активно підтримує Збройні Сили України. Через Благодійний Фонд родини Жеваго та підприємства, де він та його родина є акціонерами, уже профінансовано потреби наших захисників на мільярди гривень.

“Судячи з рішення щодо санкцій, моя підтримка ЗСУ визнається як загроза національній безпеці. Мені заборонили здійснювати оборонні закупівлі, що фактично означає заборону на постачання допомоги для наших військових. Фонд родини Жеваго неодноразово отримував подяки від військових частин, включаючи Головне управління розвідки Міноборони на початку 2025 року”, - сказав Костянтин Жеваго.

Переслідування також здійснюється за його підтримку незалежних медіа в Україні. За словами пана Жеваго, у країнах з авторитарними тенденціями вільні медіа не потрібні. “І мені сумно усвідомлювати, що Україну хочуть перетворити на таку країну”, - додав він.

У жовтні 2018 року росія в особі тодішнього президента мєдвєдєва застосувала проти Костянтина Жеваго особисті санкції за загрозу національній безпеці рф. У 2025 році до цього списку приєднався і Президент України. “Тобто, я став ворогом і для росії, і для України, хоча очевидно, що це неможливо”, - підкреслив пан Жеваго.

Ще одне абсурдне звинувачення стосується компанії “АвтоКрАЗ”. Влада стверджує, що вона експортувала вантажівки до росії. Однак це абсолютна неправда, оскільки “АвтоКрАЗ” знаходиться під санкціями рф з жовтня 2018 року, і, відповідно, неможливо здійснювати експорт до країни, що наклала на компанію санкції.

“Також мені закидають, що група компаній Ferrexpo, акціонерами якої є я та члени моєї родини, співпрацює з росією. Це абсолютна нісенітниця. Ferrexpo — це єдина публічна компанія з активами в Україні, в які власниками було інвестовано мільярди доларів США, і що торгується на основному майданчику Лондонської фондової біржі і входить до індексу FTSE 250, а її акціонерами також є міжнародні інвестиційні компанії, такі як BlackRock та UBS, міжнародні суверенні фонди, зокрема Норвезький суверенний фонд, а також тисячі громадян США, ЄС та Великої Британії. Звинувачення компанії в загрозі національній безпеці фактично рівнозначне обвинуваченню і цих світових гігантів у тероризмі також. У всіх повинне виникнути питання чому проти мене санкції вводяться, а проти цих інтернаціональних гігантів, які такі ж акціонери як і я, ні? Чому такі подвійні стандарти? Звісно ж, це більше піарне питання, а не питання верховенства права”, - сказав Костянтин Жеваго.

До того ж, Ferrexpo також внесено до санкційного списку рф разом із АвтоКрАЗом у жовтні 2018 року.

За останні п’ять з половиною років правління Президента Зеленського проти Жеваго була відкрита велика кількість абсолютно надуманих кримінальних справ, жодну з яких не передано до суду. “Мої адвокати неодноразово зверталися до правоохоронних органів та прокуратури з вимогою передати справи до суду для розгляду. Однак цього не було зроблено, оскільки переслідування правоохоронними органами України не має відношення до будь-яких реальних злочинів, а є політично мотивованим тиском через мою громадянську і політичну позицію та мої переконання”, - зауважив пан Жеваго.

При тому, що всі справи проти Костянтина Жеваго, які незаконно були подані до судів у країнах ЄС та Великої Британії українськими органами і на які було незаконно витрачено сотні мільйонів гривень державних коштів (які могли б бути витрачені на ЗСУ), були програні українською владою. Просто в силу того, що в ЄС та Великій Британії верховенство права – це базова цінність, на захисті якої стоять суди і вся система державної влади.

Європейське співтовариство не може прийняти країну, де немає верховенства права та де свобода медіа знаходиться під загрозою. Євроінтеграція неможлива без дотримання європейських цінностей.

“Я заявляю про свою категоричну незгоду з прийнятим рішенням та вважаю подібні дії влади публічною ганьбою”, - додав Костянтин Жеваго.

Нагадаємо, 12 лютого Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти кількох людей. Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті Офісу президента. Згідно з реєстром санкційних дій, під обмеження потрапили: пʼятий президент Петро Порошенко, бізнесмен та меценат Костянтин Жеваго, співзасновники й колишні акціонери "Приватбанку" Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, колишній народний депутат Віктор Медведчук.

Санкції, зокрема, передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборону на набуття у власність земельних ділянок, а також припинення угод, зокрема, у сфері безпеки та оборони.