Офіс генпрокурора повідомив про кримінальні провадження проти п’яти громадян, щодо яких Зеленський увів у дію санкції РНБО

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За версією Офісу генпрокурора, кожного з п’ятьох зазначених людей притягують до кримінальної відповідальності "за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів".

Так, в Офісі генпрокурора поінформували, що у грудні 2021 року п’ятому президенту України повідомлено про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України). В ОГПУ додали, що в цьому самому кримінальному провадженні у вчинені цих злочинів раніше було повідомлено про підозру екслідеру забороненої політичної партії "ОПЗЖ".

Їх підозрюють у тому, що з листопада 2014 року до січня 2015 року "у змові з іншими особами, а також представниками вищого політичного керівництва РФ" начебто "сприяли терористичним організаціям "ЛНР/ДНР" в отриманні надприбутків у розмірі понад 3 млрд грн, від організованого ними постачання вугілля з окупованих територій". В Офісі генпрокурора кажуть, що "ці злочини призвели до зростання енергетичної залежності України від РФ і зміцнили фінансову спроможність терористичних організацій".

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершили у вересні 2022 року. В Офісі генпрокурора кажуть, що повідомили підозрюваних та їхніх адвокатів про відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення. Проте "у зв’язку зі зловживанням своїми правами та затягуванням процесу прокурори звернулися до суду з клопотанням про обмеження сторони захисту у строках ознайомлення до кінця березня 2025 року. Розгляд цього клопотання призначено Печерським райсудом Києва на 17 лютого цього року".

Окрім того, в Офісі генпрокурора додали, що колишній народний депутат і лідер ОПЗЖ є обвинуваченим і в іншому кримінальному провадженні. Йому інкриміновано державну зраду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 111, 438 КК України). За цим провадженням його обвинувачують у сприянні посадовцям Росії у розграбуванні українського родовища нафти та газу в межах Прикерченського шельфу Чорного моря та передачі ворогу таємної інформації про розташування військової частини. Також екснардеп забезпечив функціонування мережі впливу, яка мала формувати в Україні потрібну для Росії суспільну думку. Обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні перебуває на розгляді у суді.

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Відомого бізнесмена, який наразі перебуває під вартою, підозрюють у тому, що він спільно з екскерівником філії банку заволоділи понад 5,36 млрд грн коштів фінустанови, акціонерного товариства та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність. Як зазначили в Офісі генпрокурора, в подальшому вони легалізували майже 4,1 млрд грн доходів, здобутих злочинним шляхом. У цьому кримінальному провадженні розслідування завершено, стороні захисту повідомили про відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Окрім цього, бізнесмену повідомлено підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Його бізнес-партнеру – ще одному українському бізнесмену - повідомили про підозру в незаконному заволодінні паспортом іншої особи та організації незаконного переправлення особи через державний кордон України. Його підозрюють в організації свого незаконного перетину кордону із залученням прикордонника. Для цього бізнесмен використав паспорт громадянина України, який був втрачений у 2022 році, про що було повідомлено органи ДМС України. Наразі підозрюваного оголошено в розшук.

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За даними Офісу генпрокурора іншого відомого бізнесмена, фактичного власника АТ "Банк "Фінанси та Кредит", який наразі перебуває за кордоном, підозрюють в організації за попередньою змовою зі службовими особами фінансової установи розтрати 113 млн доларів США та завданні шкоди інтересам держави та вкладників банку. Також підозри повідомили низці топменеджерів банку.

Окрім того, в ОГПУ додали, що він є підозрюваним у кримінальному провадженні, де якому розслідують факти начебто створення й участі у злочинній організації, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За версією прокурорів, завдяки організованій схемі з рахунків банку незаконно виділено та перераховано на рахунки компаній-нерезидентів понад 608 млн грн. У кримінальних провадженнях виконується низка міжнародно-правових доручень.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.