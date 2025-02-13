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OPINION

"Боротьба за вибори під час війни не має жодної перспективи": санкції проти Порошенка

13 лютого, 2025 четвер
07:00
Погляд

За повідомленнями з багатьох джерел, члени Ради національної безпеки й оборони України проголосували на засіданні за запровадження санкцій проти п'ятого президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка

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Якщо президент України Володимир Зеленський підпише відповідний указ (текст був підготовлений ввечері, 12 лютого, - ред.), будуть заарештовані рахунки колишнього президента країни, а також рахунки пов'язаних із ним юридичних осіб. Ба більше, зараз багато хто навіть прогнозує можливість затримання Порошенка за статтею про державну зраду, що унеможливить його вихід з ув'язнення під заставу. 

Нагадаю, що все це відбувається на тлі абсолютно нового повороту в долі України. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розпочав перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним. Було чітко продемонстровано, що Україну про результати консультацій Трампа і Путіна будуть тільки інформувати. 

І це досить важливий і вирішальний момент не просто в історії російсько-української війни. Це важливий і вирішальний момент в історії української державності. Я навіть сказав би більш точно і чесно: в історії збереження української державності.

В цій ситуації питання національної єдності є вирішальним для того, щоб ми могли говорити про здатність вплинути на результати перемовин лідерів двох ядерних надпотуг, які явно тяжіють до діалогу один з одним. Тільки сильний голос українського суспільства, тільки підтримка наших європейських друзів, тільки образ України як демократичної держави може дозволити нам сподіватися на те, що у майбутньому українська держава буде існувати на політичній мапі світу, а український народ житиме на своїх етнічних територіях, а не у вигнанні. Тобто ставки є дуже високими, можливо, найвищими за все XXI сторіччя. 

І що ми бачимо в цій ситуації? Ми бачимо боротьбу із політичними опонентами, яка може бути пов'язана виключно з ідеєю, що потрібно готуватися до наступних виборів. І таким чином ретельно зачищати політичне поле. Це абсолютно помилкова тактика, я б сказав - помилкова стратегія. Ніяких виборів в Україні може не відбутися не тільки у наступні місяці. 

Якщо українська держава зникне з політичної мапи світу або стане частиною сфери впливу Російської Федерації, жодних виборів в Україні може більше не відбутися від слова взагалі. Ну, якщо ми не будемо вважати виборами те, що відбувається у сусідніх Росії й Білорусі. А саме таку долю готує для нас Путін, і саме цього він буде добиватися під час своїх подальших консультацій із Дональдом Трампом.

Адже варто нагадати, що головним завданням американського президента є зробити так, щоб люди не гинули на війні. А як там вони будуть жити, чи зможуть вони обирати свою владу, якою мовою вони будуть говорити, і де вони будуть взагалі мешкати, - це вже точно не зона відповідальності американського президента.

Але це наша з вами зона відповідальності, зона відповідальності кожного, хто бажає, щоб Україна залишилася на політичній мапі, а українці не стали жертвами тисяч нових Буч. 

А саме таке стається, коли йде розвал фронту, коли відбувається деградація суспільства, коли відбувається все те, що готує Російська Федерація в якості наступного акту української драми.

Саме тому національна єдність є найважливішими ліками проти тих хвороб, які для нас готує ворог і найважливішим інструментом підтримання порозуміння у суспільстві. Саме тому я вже багато років поспіль кажу, що уряд національної єдності, розділення відповідальності між представниками тих політичних сил, які зацікавлені в існуванні України є єдиною можливою відповіддю всім тим, хто готовий торгувати долею України й українського народу заради власних інтересів.

А ми розуміємо, скільки людей на заході зараз із радістю позбулися б української проблеми, як саме тієї неприємної обставини, яка заважає відновити хороші зв'язки з Російською Федерацією і танцювати на 9-те травня на червоній площі.

Але замість цього ми бачимо абсолютно безвідповідальну логіку підготовки до електорального процесу. Ніби ми й не розуміємо, що вся ця боротьба за вибори під час війни не має жодної перспективи, тому що, як правило, у післявоєнній країні політична еліта оновлюється досконально.

І немає ніякого сенсу думати про те, хто і де має більший рейтинг в ситуації, коли українські настрої, як це завжди бувало в українському суспільстві, будуть чітко спрямовані на пошук нових і нових облич. І це просто треба чітко усвідомити, щоб не створювати собі ілюзій на порожньому місці. 

Тому завдання всієї української політичної еліти й насамперед влади, звичайно, полягає не у тому, щоб невтомно готуватися до електорального процесу, а щоб зробити все, що залежить від влади, від кожного з нас для порятунку української державності.

Для того, щоб Україна продовжила існувати, для того, щоб українці, які, очевидно, втомлені цими роками війни й побоюванням, що вона буде продовжуватися і продовжуватися, боролися з ворогом, а не один з одним.

Тому що, як точно сказали з трибуни Європейського парламенту: "Ворог, він в Кремлі й він там і буде залишатися ще довгі непрості роки протистояння". Тому що навіть якщо уявити собі, що активна фаза бойових дій в певний момент закінчиться, диверсії, терор, намагання дестабілізувати Україну будуть продовжуватися ще з більшою інтенсивністю, ніж це відбувається сьогодні.

Боротися за владу і за електоральні перспективи в цій ситуації - це абсолютно безвідповідальний підхід до сучасного стану справ у державі й до її майбутнього.

Тому, звичайно, той указ, який зараз лежить на робочому столі президента України, з погляду логіки виживання України ніколи не мав би бути підписаний. Однак великих сподівань на це в мене немає, тому що я вже неодноразово зустрічався із ситуацією, як і всі ми, коли влада діяла всупереч логіці навіть власних, не те що державних інтересів, а не намагаючись відповісти на ці виклики, які стоять перед усіма нами.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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