"Боротьба за вибори під час війни не має жодної перспективи": санкції проти Порошенка
За повідомленнями з багатьох джерел, члени Ради національної безпеки й оборони України проголосували на засіданні за запровадження санкцій проти п'ятого президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка
Якщо президент України Володимир Зеленський підпише відповідний указ (текст був підготовлений ввечері, 12 лютого, - ред.), будуть заарештовані рахунки колишнього президента країни, а також рахунки пов'язаних із ним юридичних осіб. Ба більше, зараз багато хто навіть прогнозує можливість затримання Порошенка за статтею про державну зраду, що унеможливить його вихід з ув'язнення під заставу.
Нагадаю, що все це відбувається на тлі абсолютно нового повороту в долі України. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розпочав перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним. Було чітко продемонстровано, що Україну про результати консультацій Трампа і Путіна будуть тільки інформувати.
І це досить важливий і вирішальний момент не просто в історії російсько-української війни. Це важливий і вирішальний момент в історії української державності. Я навіть сказав би більш точно і чесно: в історії збереження української державності.
В цій ситуації питання національної єдності є вирішальним для того, щоб ми могли говорити про здатність вплинути на результати перемовин лідерів двох ядерних надпотуг, які явно тяжіють до діалогу один з одним. Тільки сильний голос українського суспільства, тільки підтримка наших європейських друзів, тільки образ України як демократичної держави може дозволити нам сподіватися на те, що у майбутньому українська держава буде існувати на політичній мапі світу, а український народ житиме на своїх етнічних територіях, а не у вигнанні. Тобто ставки є дуже високими, можливо, найвищими за все XXI сторіччя.
І що ми бачимо в цій ситуації? Ми бачимо боротьбу із політичними опонентами, яка може бути пов'язана виключно з ідеєю, що потрібно готуватися до наступних виборів. І таким чином ретельно зачищати політичне поле. Це абсолютно помилкова тактика, я б сказав - помилкова стратегія. Ніяких виборів в Україні може не відбутися не тільки у наступні місяці.
Якщо українська держава зникне з політичної мапи світу або стане частиною сфери впливу Російської Федерації, жодних виборів в Україні може більше не відбутися від слова взагалі. Ну, якщо ми не будемо вважати виборами те, що відбувається у сусідніх Росії й Білорусі. А саме таку долю готує для нас Путін, і саме цього він буде добиватися під час своїх подальших консультацій із Дональдом Трампом.
Адже варто нагадати, що головним завданням американського президента є зробити так, щоб люди не гинули на війні. А як там вони будуть жити, чи зможуть вони обирати свою владу, якою мовою вони будуть говорити, і де вони будуть взагалі мешкати, - це вже точно не зона відповідальності американського президента.
Але це наша з вами зона відповідальності, зона відповідальності кожного, хто бажає, щоб Україна залишилася на політичній мапі, а українці не стали жертвами тисяч нових Буч.
А саме таке стається, коли йде розвал фронту, коли відбувається деградація суспільства, коли відбувається все те, що готує Російська Федерація в якості наступного акту української драми.
Саме тому національна єдність є найважливішими ліками проти тих хвороб, які для нас готує ворог і найважливішим інструментом підтримання порозуміння у суспільстві. Саме тому я вже багато років поспіль кажу, що уряд національної єдності, розділення відповідальності між представниками тих політичних сил, які зацікавлені в існуванні України є єдиною можливою відповіддю всім тим, хто готовий торгувати долею України й українського народу заради власних інтересів.
А ми розуміємо, скільки людей на заході зараз із радістю позбулися б української проблеми, як саме тієї неприємної обставини, яка заважає відновити хороші зв'язки з Російською Федерацією і танцювати на 9-те травня на червоній площі.
Але замість цього ми бачимо абсолютно безвідповідальну логіку підготовки до електорального процесу. Ніби ми й не розуміємо, що вся ця боротьба за вибори під час війни не має жодної перспективи, тому що, як правило, у післявоєнній країні політична еліта оновлюється досконально.
І немає ніякого сенсу думати про те, хто і де має більший рейтинг в ситуації, коли українські настрої, як це завжди бувало в українському суспільстві, будуть чітко спрямовані на пошук нових і нових облич. І це просто треба чітко усвідомити, щоб не створювати собі ілюзій на порожньому місці.
Тому завдання всієї української політичної еліти й насамперед влади, звичайно, полягає не у тому, щоб невтомно готуватися до електорального процесу, а щоб зробити все, що залежить від влади, від кожного з нас для порятунку української державності.
Для того, щоб Україна продовжила існувати, для того, щоб українці, які, очевидно, втомлені цими роками війни й побоюванням, що вона буде продовжуватися і продовжуватися, боролися з ворогом, а не один з одним.
Тому що, як точно сказали з трибуни Європейського парламенту: "Ворог, він в Кремлі й він там і буде залишатися ще довгі непрості роки протистояння". Тому що навіть якщо уявити собі, що активна фаза бойових дій в певний момент закінчиться, диверсії, терор, намагання дестабілізувати Україну будуть продовжуватися ще з більшою інтенсивністю, ніж це відбувається сьогодні.
Боротися за владу і за електоральні перспективи в цій ситуації - це абсолютно безвідповідальний підхід до сучасного стану справ у державі й до її майбутнього.
Тому, звичайно, той указ, який зараз лежить на робочому столі президента України, з погляду логіки виживання України ніколи не мав би бути підписаний. Однак великих сподівань на це в мене немає, тому що я вже неодноразово зустрічався із ситуацією, як і всі ми, коли влада діяла всупереч логіці навіть власних, не те що державних інтересів, а не намагаючись відповісти на ці виклики, які стоять перед усіма нами.
Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка
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